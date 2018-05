Sortie spatiale de deux astronautes pour une opÃ©ration de maintenance

Deux astronautes américains ont entamé mercredi une sortie spatiale de plus de six heures pour vérifier et déplacer deux appareils de refroidissement de la Station spatiale internationale.

Ricky Arnold, 54 ans, et Drew Feustel, 52 ans, ont activé l'alimentation de leurs combinaisons spatiales à 11H39 GMT et sont sortis dans le vide peu après.

Ces sorties spatiales sont habituelles: c'est la 210e de l'histoire de la Station, mise en service en 1998.

Mais l'opération de mercredi comporte néanmoins des risques, car les circuits des appareils que les astronautes doivent déplacer contiennent de l'ammoniac, une substance toxique dont une fuite serait très dangereuse.

"Nous faisons très attention à cela, car nous ne voulons pas en faire rentrer à l'intérieur de la station par les combinaisons", a expliqué Anthony Vareha, un responsable de la Nasa.