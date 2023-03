Soulagement sur les marchés après le rachat de Credit Suisse par UBS

Les mesures d'urgence prises pour apaiser les craintes sur Credit Suisse et la tension sur le système bancaire ont permis aux Bourses de rebondir lundi, un mouvement qui a même inclus certaines banques.

Après une ouverture dans le rouge, les indices européens ont terminé en nette hausse à Paris (+1,27%), Londres (+0,93%), Milan (+1,59%) et Francfort (+1,12%). Le secteur bancaire européen, en forte baisse en début de séance, a finalement progressé (+1,27%).

A Wall Street, le Dow Jones s'est apprécié de 1,20%, l'indice Nasdaq a pris 0,39% et l'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,89%.

Parmi les plus fortes hausses en Europe, le géant bancaire helvétique UBS a finalement gagné 1,26%, après son rachat dimanche de Crédit Suisse pour un peu plus de trois milliards d'euros. L'action d'UBS avait perdu jusqu'à 15% de sa valeur au cours de la première heure de séance.

Après la clôture des marchés, l'agence de notation S&P Global Ratings a abaissé la perspective d'UBS de stable à négative, face aux risques induits par ce rachat, compte tenu "de la taille, de la complexité et du profil de risque de Credit Suisse".

La note des titres de dette risqués de Credit Suisse, dits "Additional Tier 1", a aussi été abaissée de B et B+ à C, ce qui signifie que S&P s'attend à un défaut de paiement prochainement, conformément à l'annonce par le gendarme suisse des marchés de l'annulation de 16 milliards de francs suisses d'obligations.

L'action de Credit Suisse s'est effondrée de 55,74%, une chute prévisible puisqu'elle ramène le titre de la banque en difficulté à 0,82 franc suisse, un prix proche de celui de son rachat. Il y a cinq ans, l'action s'échangeait autour de 15 euros.

"On est dans une situation de crise de confiance. C'est là qu'une banque centrale joue un rôle majeur" pour s'assurer de la stabilité du système bancaire, notamment via "des apports de liquidités", a expliqué à l'AFP Catherine Hugel, gérante chez Hugau Gestion.

La banque centrale suisse a participé avec le gouvernement helvétique à prendre des garanties pour convaincre UBS de racheter son ancien rival. Dans toute l'Europe, les autorités financières ont multiplié lundi les déclarations pour rassurer les investisseurs quant à la solidité du système bancaire européen.

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a affirmé que les banques en zone euro affichaient des matelas financiers "bien supérieurs aux exigences" et que leur exposition aux titres de dettes annulés de Credit Suisse était "très limitée".

- First Republic chute encore -

Les banques ne sont toutefois pas encore sorties d'affaire, alors que les pertes de l'indice bancaire de l'Eurostoxx 600 avaient dépassé 13% la semaine passée. Plusieurs gros établissements ont encore terminé en baisse lundi.

La crise de confiance persiste aussi à l'égard de la banque First Republic aux États-Unis, la plus chahutée la semaine dernière. Considéré comme le nouveau maillon faible du système bancaire américain, elle a encore plongé de 47,11% en séance à Wall Street.

Mais à l'exception de First Republic, les achats à bon compte ont bénéficié, en premier lieu, aux banques régionales américaines.

Parmi les établissements les plus prisés, First Citizens (+10,47%), basé à Raleigh (Caroline du Nord), Fifth Third (+5,05%), de Cincinnati (Ohio) ou la californienne PacWest (+10,78%).

- Signaux de détente -

Le regain d'inquiétude en début de séance, qui se lisait dans la poussée de l'or et la chute des rendements obligataires, s'est dissipé aussi sur les marchés.

Après avoir dépassé le seuil symbolique de 2.000 dollars l'once pour la première fois depuis un an, l'or est redescendu à 1.983 dollars l'once (+0,50%).

Sur le marché des emprunts des États, les taux se stabilisaient en Europe et montaient aux États-Unis.

L'euro prenait 0,49% par rapport au dollar, à 1,0723 euro pour un dollar, vers 20H45 GMT.

Sur le marché du pétrole, les deux variétés de référence ont terminé en hausse.

