Soulagement à TV5Monde après la libération du journaliste Khaled Drareni

La chaîne TV5Monde a salué la libération vendredi soir de son correspondant en Algérie Khaled Drareni, remis en liberté après onze mois de détention, parmi plusieurs dizaines de détenus d'opinion.

"Il était détenu et avait été condamné pour avoir fait son travail de journaliste. Nous sommes heureux qu'il puisse le reprendre au plus vite s'il le souhaite" a déclaré Yves Bigot, directeur général de la chaîne, dans un communiqué publié samedi.

Françoise Joly, directrice de l'information de TV5Monde et membre active du comité de soutien à la libération de Khaled Drareni, a exprimé également son immense soulagement et la joie de toute la rédaction, et fait valoir que "Khaled Drareni, journaliste libre et indépendant, n'aurait jamais du être emprisonné."

"TV5Monde se réjouit également de la libération de nombreux autres prisonniers arrêtés dans le cadre des manifestations du Hirak depuis deux ans", a ajouté la chaîne internationale francophone.