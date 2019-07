Soupçonné d'agression en Suède, ASAP Rocky risque un procès

C'est la saga de l'été qui agite le milieu du hip-hop et jusqu'aux plus hautes sphères politiques. Y aura-t-il un procès ASAP Rocky ? Le rappeur américain, soupçonné d'agression et placé en détention provisoire après une rixe en Suède, pourrait être fixé sur son sort jeudi.

Le parquet a jusqu'à 11h00 (09h00 GMT) pour boucler l'enquête et demander l'éventuel renvoi de l'artiste devant un tribunal, pour un procès susceptible de se tenir en août.

ASAP Rocky, 30 ans, de son vrai nom Rakim Mayers, a été placé en garde à vue le 3 juillet à l'issue d'un concert, en compagnie de trois autres personnes, après une bagarre, le 30 juin, dans les rues de la capitale suédoise.

Le 5 juin, un tribunal a ordonné son incarcération au motif qu'il existait "un risque de fuite" à l'étranger.

L'accusation pourrait toutefois demander un délai d'instruction et la prolongation de sa détention provisoire, ou simplement classer l'affaire sans suite. Si le parquet requiert le maintien en détention, une audience devrait se tenir dans la foulée au tribunal de Stockholm, afin de statuer sur l'affaire.

S'il décide d'un renvoi devant le tribunal, ASAP Rocky peut être maintenu en détention jusqu'à son procès, organisé dans les deux semaines à compter de la décision. Dans l'attente d'un éventuel procès, le rappeur peut demander à ce que son maintien en détention soit jugé par le tribunal.

Contacté par l'AFP jeudi, son avocat, Slobodan Jovicic, n'a pas souhaité faire de commentaires et doit s'exprimer dans la matinée devant la presse, à l'issue de la décision du parquet.

ASAP Rocky encourt jusqu'à deux ans de prison pour "violences".

- Soutien de Donald Trump -

Depuis son arrestation, amis et fans de l'artiste new-yorkais réclament sa libération et dénoncent un "acharnement" de la justice suédoise.

Près de 630.000 personnes ont signé une pétition sur internet appelant à la libération du rappeur américain

La société de production musicale suédoise Woah dad! a lancé une campagne dans les rues de la capitale où des affiches noires "Free ASAP Rocky ASAP" (Libérez ASAP Rocky sans délai) ont été placardées.

La défense d'ASAP Rocky soutient qu'il n'a fait que réagir en situation de légitime défense aux provocations d'un petit groupe de personnes qui le harcelaient et le suivaient, lui et son entourage.

Sur une vidéo amateur d'abord diffusée par TMZ, l'artiste, en visite dans la capitale suédoise pour un concert dans le cadre de sa tournée européenne, met au sol un jeune homme puis lui assène des coups.

Dans d'autres vidéos postées sur le compte Instagram du rappeur, ASAP Rocky demande à plusieurs reprises à deux jeunes hommes de cesser de le suivre.

Un des deux hommes a également frappé un membre de l'entourage du rappeur et une enquête parallèle a été ouverte à son encontre. Lundi, le parquet a toutefois annoncé l'abandon des poursuites, faisant valoir une situation de légitime défense.

Plusieurs élus du Congrès américain ont exhorté la Suède à libérer le musicien et un ancien ambassadeur américain à Stockholm, Mark Brzezinski, a fait savoir qu'il avait contacté le ministère suédois des Affaires étrangères et la maison royale, en dénonçant une "injustice à caractère racial".

Le gouvernement du royaume scandinave lui a opposé que la justice était totalement indépendante de l'exécutif dans le pays scandinave.

Sa situation est revenue aux oreilles de Donald Trump à qui, selon la presse américaine, Kim Kardashian avait demandé d'intervenir.

Le président américain a affirmé le week-end dernier qu'il était prêt à se porter "personnellement" garant du rappeur et qu'il l'avait fait savoir au Premier ministre suédois Stefan Löfven.

Originaire de New York, ASAP Rocky s'est fait connaître en 2011 avec la sortie d'une compilation intitulée "Live. Love. ASAP" saluée par la critique. En 2013, il enchaîne avec son premier album "Long. Live. ASAP".