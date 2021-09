Sous-marins : la sortie de crise entre la France et les États-Unis nécessite du "temps" et des "actes", pour Le Drian

La sortie de crise entre la France et les Etats-Unis va prendre du "temps" et demander des "actes", a affirmé jeudi le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian à son homologue américain Antony Blinken, lors d'un entretien bilatéral à New York.



Le ministre français a "rappelé qu'une première étape avait été franchie lors de l'appel des deux présidents (Joe Biden et Emmanuel Macron mercredi) mais a constaté que la sortie de crise entre nos deux pays prendrait du temps et requerrait des actes", indique un communiqué de son ministère publié après la rencontre tenue dans les locaux de la mission diplomatique française auprès de l'ONU.

