Sous pression, les prélats allemands attendus sur la pédophilie

Sous pression, l'Eglise catholique allemande a promis pour jeudi des réponses à la profonde crise qui la mine, six mois après ses excuses publiques pour les abus sexuels infligés à des milliers de mineurs.

La conférence épiscopale de quatre jours qui s'achève jeudi à Lingen (Basse-Saxe, nord-ouest) intervient quelques semaines après un sommet inédit au Vatican sur la pédophilie, conséquence de décennies de sévices commis dans l'impunité à travers le monde.

Soixante-six prélats allemands doivent plancher sur des propositions pour juguler ce fléau, dédommager les victimes et punir les coupables.

L'évêque en charge de ces questions, Stephan Ackermann, a indiqué mercredi que l'Eglise avait commandé diverses études et travaillait à une meilleure coopération avec les parquets, à un mécanisme de dédommagement "rapide et pas bureaucratique", à l'unification des archives cléricales sur les abus sexuels et à un système "de prévention et de monitoring".

"On veut voir où l'on en est", a-t-il dit. Ailleurs dans le monde les condamnations de dignitaires se multiplient, comme celle en Australie de l'ex-numéro 3 du Vatican, le cardinal George Pell, pour des abus sexuels, ou celle du cardinal français Philippe Barbarin, coupable d'avoir protéger un prêtre prédateur.

- Célibat et homosexualité en débat -

Outre les questions pratiques, le chef de l'Eglise allemande, le cardinal Reinhard Marx, a annoncé un débat sur les dogmes, traditions et règles d'une foi en crise. Célibat des prêtres, place insuffisante des femmes, morale chrétienne et sexuelle, homosexualité: tous ces sujets doivent être abordés.

Car l'Eglise catholique romaine, première confession d'Allemagne avec 23 millions d'adeptes, est plus que jamais sous pression des victimes et de fidèles horrifiés par l'ampleur des abus.

La principale association d'aide aux victimes a déjà regretté de ne pas avoir été invitée à la conférence épiscopale.

"C'est volontiers que nous aurions présenté nos revendications aux évêques directement et en personne, mais nous n'avons pas été invités", lâche dans un communiqué Matthias Katsch, qui dirige l'organisation Eckiger Tisch.

Il y réclame ainsi des enquêtes indépendantes et transparentes, des mécanismes de prévention avec la participation de victimes au sein des institutions tenues par l'Eglise, ainsi que des solutions d'indemnisation.

Les associations de fidèles ne sont pas en reste. A l'appel de la Communauté des femmes catholiques d'Allemagne, 300 personnes ont manifesté à l'ouverture de la conférence épiscopale sous le mot d'ordre "Pas de postes pour les criminels" et pour réclamer "des poursuites pénales", rapporte le portail d'information religieuse katholisch.de.

Une pétition de 30.000 signatures a aussi été remis aux prélats pour réclamer une modernisation de l'Eglise.

Le président du Comité central des catholiques allemands, qui représente les associations laïques, a adressé une mise en garde aux religieux.

- "Epuration" -

"Il est vraiment temps de mener des réformes d'ampleur, et c'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut répondre à cette crise de crédibilité", a déclaré mardi Thomas Sternberg à la chaîne publique ZDF.

Le cardinal Marx dit en être conscient, relevant que l'Eglise est à "un tournant historique" et qu'il faut une "épuration".

"Seule une Eglise dont le coeur est pur (...), sans duplicité morale, qui accepte d'entendre la vérité pourra regagner la confiance" perdue, a souligné mercredi l'évêque Franz-Josef Bode.

Mais Mgr Marx a aussi insisté sur les progrès réalisés depuis 2010 après de premiers scandales.

L'Eglise catholique allemande s'est excusée en septembre pour des décennies d'abus après la publication d'un rapport qu'elle avait commandé. Des universitaires indépendants y ont recensé au moins 3.677 victimes, en majorité des garçons de moins de 13 ans, sexuellement abusés par 1.670 membres du clergé de 1946 à 2014.

Les auteurs ont cependant souligné que ces conclusions étaient lacunaires, faute d'accès direct aux archives des 27 diocèses allemands. Les chercheurs n'ont examiné que les 38.000 dossiers et manuscrits sélectionnés par l'Eglise et ils ont aussi pu constater la destruction de nombreux documents.