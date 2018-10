Souscription nationale pour sauver la maison de Pierre Loti à Rochefort, "oeuvre monde"

Une souscription nationale a été lancée jeudi pour restaurer complètement la maison de Pierre Loti en Charente-Maritime, un joyau extravagant que le romancier qualifiait d'"œuvre monde", a annoncé la Fondation du Patrimoine.

Chambre arabe, salon turc, mosquée, salle gothique: à partir de 1877, Pierre Loti, écrivain-voyageur, avait transformé sa maison familiale en "œuvre-monde", reflet de son amour pour l’Orient et de sa passion d’enfant pour les châteaux.

Propriété de la Ville de Rochefort depuis 1969, cette bâtisse à deux étages du XVIIe siècle est composée de seize pièces. En 2012, elle a fermé ses portes en raison de désordres architecturaux, de parasites, et d'un manque de stabilité thermique.

Avant sa fermeture, cette maison était visitée annuellement par quelque 40.000 visiteurs.

L'auteur de "Pêcheur d'Islande" est partiellement responsable de la précarité de la bâtisse, qui accueillit autrefois le tout Paris dans un décor extravagant où l'ancien marin se mettait en scène pour des fêtes.

En transformant sa maison natale, Loti (de son vrai nom Julien Viaud) "l'avait fragilisée. Il avait joué les apprentis sorciers en architecture. Il avait abattu des plafonds, cassé des murs", selon Claude Stéfani, conservateur du patrimoine de cette ville de Charente-Maritime.

Elle a été choisie comme "projet emblématique" de la Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la mission pour le patrimoine en péril menée par Stéphane Bern. Le 14 juin, Emmanuel Macron s'y est rendu.

Les devis pour sa réhabilitation s’élevaient à plus de 11 millions d’euros. La Ville de Rochefort ne pouvait y faire face. Le projet a été revu à la baisse, à 8 millions d’euros, a souligné la Fondation du Patrimoine.

L’État, la Région et le Département se sont mobilisés à hauteur de 6 millions d’euros. La Fondation a mis en œuvre plusieurs actions. Une souscription pour la restauration de la collection d’armes a été lancée.

"Il reste 1,5 million d’euros à financer pour que cette maison soit sauvée et accueille à nouveau le public en 2022-2023, à l’occasion du centenaire de la mort (10 juin 1923) de l’écrivain. La Fondation du patrimoine et la Ville de Rochefort lancent une souscription nationale (sur le site www.fondation-patrimoine.org/49060) pour sauver la totalité de la maison, ses collections et son jardin. Cet appel aux dons s’adresse à tous, particuliers et entreprises.