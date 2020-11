S&P Global avale IHS Markit et crée un géant de l'information financière

La société d'informations financières S&P Global a annoncé lundi avoir signé un accord de fusion avec l'américaine IHS Markit, connue pour publier chaque mois des indices d'activités économiques très suivis par les marchés, pour 44 milliards de dollars (environ 36,70 milliards d’euros).

Les deux entreprises “ont conclu un accord de fusion définitif” valorisant IHS Markit “à 44 milliards de dollars, dont 4,8 milliards de dollars de dette nette”, a détaillé dans un communiqué S&P Global, connue pour gérer les indices boursiers vedettes américains S&P 500 et Dow Jones, ainsi que pour son activité de notation de dette.

L'accord de fusion a été approuvé à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés. La conclusion de l’opération, qui se fera via un échange d'actions, devrait avoir lieu au cours du second semestre 2021.

La nouvelle société interviendra dans les secteurs de l'information et des services financiers, des notations, des indices, des matières premières et de l'énergie, ainsi que des transports et de l'ingénierie, selon le communiqué.

S&P Global anticipe un chiffre d'affaires annuel pro forma de plus de 11,6 milliards de dollars (environ 9,68 milliards d’euros) pour ce nouveau géant de l'information financière.

"Cette fusion (...) renforce notre capacité à fournir aux clients les renseignements essentiels nécessaires pour prendre des décisions avec conviction. Nous sommes convaincus que les atouts de S&P Global et d'IHS Markit permettront une croissance significative et créeront une valeur attractive pour toutes les parties prenantes", s'est réjoui Douglas Peterson, PDG de S&P Global, cité dans le communiqué.

M. Peterson sera le PDG de la société fusionnée.