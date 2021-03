SpaceX reporte à mardi le nouvel essai de sa fusée Starship

La société spatiale SpaceX a reporté à mardi le lancement de son prototype de fusée Starship, initialement prévu lundi, depuis son site du sud du Texas, a annoncé Elon Musk.

"L'inspecteur de la FAA (le gendarme du transport aérien américain) n'a pas pu rejoindre Starbase à temps pour le lancement aujourd'hui", a-t-il tweeté, en référence à la base de SpaceX près de Boca Chica, au Texas.

Mais, a assuré Elon Musk, l'essai est "reporté à pas plus tard que demain", mardi.

Il n'a pas transmis de fenêtre horaire pour le lancement. En cas de feu vert, SpaceX retransmettra l'opération en ligne.

SpaceX, la société fondée par le fantasque milliardaire Elon Musk, espère enfin réussir un vol d'essai de sa fusée interplanétaire -- les trois derniers tests s'étant achevés par une explosion spectaculaire.

Un premier lancement planifié vendredi avait déjà dû être annulé, sans doute en raison de conditions météos dégradées.

SN11 est le 11e prototype de la fusée et vaisseau spatial Starship, dont SpaceX espère qu'elle permettra un jour de transporter des passagers vers la Lune, Mars, et au-delà...

La fusée, le 4e prototype à prendre son envol, effectuera une ascension de 10 km avant de se diriger vers le sol pour un atterrissage vertical en douceur.

SN8 et SN9 avaient effectué leur lancement respectivement en décembre et en février, mais s'étaient écrasées et avaient explosé, tandis que le 3 mars SN10 avait réussi à décoller puis atterrir, mais avait également explosé quelques minutes plus tard.

Malgré ces échecs, selon les experts, SpaceX accumule des données précieuses qui lui permettront d'accélérer le développement de son programme spatial.

A terme, SpaceX prévoit de combiner son vaisseau spatial Starship avec sa fusée Super Heavy, afin de créer un engin complètement réutilisable pour des missions vers la Lune et Mars, avant de finalement s'aventurer plus loin dans le système solaire.

La version finale de la fusée mesurera 120 mètres de hauteur et sera capable de transporter une cargaison de 100 tonnes dans l'orbite terrestre, lui conférant ainsi le titre de véhicule de lancement le plus puissant jamais conçu.