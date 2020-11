Sri Lanka: course contre la montre pour sauver une centaine de globicéphales échoués

Sauveteurs et volontaires étaient engagés lundi dans une course contre la montre pour sauver une centaine de globicéphales échoués sur la côte ouest du Sri Lanka, le plus important échouage de ce type jamais enregistré sur cette île de l'Océan indien.

Pour une raison inconnue, des animaux ont commencé à s'échouer à la tombée de la nuit sur une plage de Panadura, à 25 km au sud de la capitale Colombo, et en l'espace d'une heure, ils étaient une centaine, a indiqué à l'AFP le chef de la police, Sanjaya Irasinghe.

"Avec l'aide d'habitants de la région, nous essayons de les remettre" à la mer, a-t-il dit en précisant qu'ils allaient également recevoir l'aide de la marine sri lankaise "pour les sauver".

"C'est très rare qu'autant (de globicéphales) viennent s'échouer sur nos côtes", a déclaré à l'AFP Dharshani Lahandapura, chef de l'Autorité de protection de l'environnement marin du Sri Lanka (MEPA).

"Nous pensons que c'est le même (phénomène) que l'échouage massif" de 470 globicéphales "en Tasmanie en septembre", a-t-il ajouté.

Quelque 110 animaux avaient alors pu être sauvés en plusieurs jours d'efforts des sauveteurs australiens.

Les globicéphales, qui peuvent atteindre jusqu'à six mètres de long et peser une tonne, sont des animaux très sociables.

Les causes de leurs échouage en grand nombre reste à ce jour inconnu, en dépit d'études menées pendant des décennies par les scientifiques.