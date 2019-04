Sri Lanka : des centaines de morts et de blessés dans une série d'explosions à Colombo

Huit explosions ont touché dimanche 21 avril 2019, des hôtels de luxe et des églises du Sri Lanka en pleine messe de Pâques, faisant au moins 150 morts et des centaines de blessés, selon des sources policière et hospitalière.

Six explosions ont eu lieu simultanément, suivie de deux autres dans des hôtels.

Trois hôtels haut de gamme ont été touchés, indique la police, une église de Colombo, ainsi que dans deux autres églises proches de la capitale. Une des églises se trouve à Negombo, au nord de Colombo.

Deux déflagrations se sont aussi produites dans l'église Saint-Anthony de Colombo et l'église Saint-Sébastien de Negombo, une localité au nord de la capitale.

«Attentat contre notre église, s'il vous plaît, venez nous aider si des membres de votre famille s'y trouvent», peut-on lire dans un message en anglais posté sur le compte Facebook de l'église Saint-Sébastien de Katuwapitiya, à Negombo.



Le sanctuaire Saint-Antoine de l'archidiocèse de Colombo, au Sri Lanka a été la cible de l'attaque. L'église est dédiée à Saint Antoine de Padoue. Elle a été déclarée "sanctuaire national" par le gouvernement sri-lankais. AP/Eranga Jayawardena

Ces actes n'ont pas été revendiqués pour le moment.

Images de l'interieur de l'église de Saint-Antoine de Padoue après l'attentat. Capture twitter Compte de Rebecca Rambar

De source officielle citée par l'AFP, les réseaux sociaux ont été bloqués contre les "fausses informations". Quant au pape François, il a réagi à ces attaques en ce jour de Pâques et se dit proche de "toutes les victimes d'une si cruelle violence".

1,2 million de catholiques

Le Sri Lanka est un pays à majorité bouddhiste, et les catholiques sont estimés à 1,2 million sur une population totale de 21 millions d'habitants. Le pays compte environ 70% de bouddhistes, 12% d'hindouistes, 10% de musulmans et 7% de chrétiens.



Les catholiques sont perçus comme une force unificatrice car on en trouve chez les Tamouls comme chez la majorité cinghalaise. Certains chrétiens sont cependant mal vus parce qu'ils soutiennent des enquêtes extérieures sur les crimes de l'armée srilankaise contre les Tamouls pendant la guerre civile qui s'est achevée en 2009.





Deux décennies après Jean Paul II, le pape François avait effectué une visite dans l'île en janvier 2015 au cours de laquelle il avait célébré une messe devant un million de participants rassemblés à Colombo. La police de la capitale, donnant le chiffre d'un million, avait estimé qu'il s'agissait de la foule la plus importante rassemblée lors d'une manifestation publique.



Le Vatican avait parlé pour sa part de plus de 500.000 personnes. Dans son sermon, le pape avait insisté sur la liberté de croire sans contrainte dans un pays blessé par les tensions ethniques et interreligieuses. Avant l'élection de François en mars 2013, le cardinal sri-lankais Malcolm Ranjith avait été cité comme un candidat possible au pontificat.



Réactions

Profonde tristesse après les attaques terroristes contre des églises et des hôtels au Sri Lanka. Nous condamnons fermement ces actes odieux. Toute notre solidarité avec le peuple sri lankais et nos pensées pour tous les proches des victimes en ce jour de Pâques. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 21 avril 2019

Le président français Emmanuel Macron condamne,sur Twitter, des "actes odieux" :La Première Ministre britannique, Theresa May, dont le pays a colonisé le Sri Lanka entre 1796 et 1948, dénonce des "actes de violence (...) réellement effroyables" et estime que "nous devons nous unir pour faire en sorte que personne ne doive jamais avoir à pratiquer sa foi dans la peur".Pour sa part, la chancelière allemande Angela Merkel condamne "la haine religieuse et l'intolérance", d'après son porte-parole cité par nos confrères de l'AFP.