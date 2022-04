Sri Lanka : un officier de police arrêté, une semaine après la mort d'un manifestant

Un haut-responsable de la police sri-lankaise a été arrêté mercredi pour avoir ordonné la semaine dernière de tirer sur des manifestants dans le centre de l'île, où les heurts ont fait un mort et près de trente blessés.

La population sri-lankaise, qui manque de produits de première nécessité, de carburant et de médicaments manifeste chaque jour sa colère depuis plusieurs semaines dans tout le pays, appelant à la démission du président Gotabaya Rajapaksa et du gouvernement de son frère Mahinda Rajapaksa.

L'île de 22 millions d'habitants est confrontée à sa pire crise économique depuis son indépendance en 1948.

Le 19 avril, dans la ville de Rambukkana, la police a tiré des gaz lacrymogènes et à balles réelles pour disperser la foule, qui bloquait une ligne de chemin de fer et une autoroute reliant la capitale Colombo à Kandy (centre), pour protester contre les pénuries de carburant et la hausse des prix.

Le commissaire principal KB Keerthiratne a été arrêté pour la mort d'un homme, âgé de 42 ans, père de deux enfants, abattu pendant la manifestation.

"Le magistrat a estimé que l'officier était responsable d'avoir ordonné illégalement de tirer à balles réelles", a déclaré à l'AFP un responsable du tribunal précisant que "quatre agents de police qui ont tiré sur la foule ont également été arrêtés."

La police avait initialement soutenu que la foule avait tenté d'incendier un camion-citerne et qu'elle avait tiré pour empêcher une catastrophe.

Mais le président du tribunal a jugé que, selon les preuves qui lui ont été présentées, les tirs avaient eu lieu après que la manifestation avait été maîtrisée.

Le Sri-Lanka a annoncé le 12 avril faire défaut sur sa dette extérieure de 51 milliards de dollars.

Cette crise historique, imputée à la pandémie de Covid-19 qui a privé l'île d'Asie du Sud des devises du secteur touristique, a été aggravée par une série de mauvaises décisions politiques, selon des économistes.

Des responsables sri-lankais se sont rendus à Washington la semaine dernière pour des pourparlers avec le Fonds monétaire international (FMI) en vue d'un renflouement mais, selon des sources officielles, il n'y a aucun financement d'urgence en perspective.