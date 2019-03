Stade 2 pourrait passer sur France 3

L'émission dominicale Stade 2, diffusée depuis 1975 sur la deuxième chaîne, pourrait bientôt passer sur France 3, a indiqué France Télévisions lundi, confirmant des informations de L'Equipe.

"Après le succès du déplacement de Tout le sport qui réunit désormais près de 2 millions de téléspectateurs, le groupe poursuit la valorisation de ses rendez-vous sportifs pour une meilleure exposition de Stade 2", a expliqué France Télévisions, où les réunions de préparation pour la rentrée sont en cours.

Interrogé sur un éventuel passage sur France 3, le groupe a répondu que "plusieurs pistes dont celle-ci sont à l'étude". L'émission est actuellement diffusée le dimanche à 17H00, après de nombreux changements d'horaire.

En moyenne, Stade 2 réunit 948.000 téléspectateurs, pour 7,4% de part d'audience, selon Médiamétrie.

Selon L'Equipe, la direction de France Télévisions envisage de déplacer l'émission sur France 3, toujours le dimanche, mais à un horaire plus tardif, entre 20H00 et 21H00, face au Canal Football Club de Canal+.

"La télévision, c'est mécanique," expliquait au quotidien sportif le présentateur de l'émission Matthieu Lartot avant le début du Tournoi des Six nations. Pour "Stade 2, le dimanche à 17 heures, face à un match de Top 14, de la Ligue 1 et aux pratiquants qui ne sont pas rentrés chez eux, avoir entre 800.000 et 1 million de téléspectateurs, ce n'est pas rien. On doit être fier de cela".

France 3 diffuse déjà "Tout le sport", la principale émission quotidienne de sport à la TV française. L'émission a vu ses audiences remonter en passant de 20 heures à 20h45 en 2018.