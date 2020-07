Stage de l'OM: en Allemagne, Marseille retrouve enfin les terrains

L'Olympique de Marseille prépare la saison de son retour en Ligue des champions dans les Alpes bavaroises, pour un stage de dix jours, avec trois matches amicaux largement à sa portée pour l'élancer.

Avant les ogres de la C1, l'OM se frotte à des Petit-Poucet. Dimanche (18H30), il affronte un club de 3e division autrichienne, le FC Pinzgau, au stade de Kufsin, en Autriche voisine.

Le mercredi 22 juillet (18H30) les hommes d'André Villas-Boas jouent contre le SV Heimstetten, club de 4e division allemande de la banlieue de Munich, où évolue notamment Luca Beckenbauer, petit-fils de Franz, le "Kaiser", champion du monde comme joueur et entraîneur.

Enfin le samedi 25 juillet l'OM élève le niveau face au Dunajska Streda, club de l'élite du Championnat de Slovaquie. La rencontre est prévue à Kössen, tout près de son camp de base de Grassau.

Cette petite ville alpine est situé au sud-est de Munich, à mi-chemin entre la métropole allemande et Salzbourg. La région rappelle de bons souvenirs à l'OM, qui a disputé en 2018 une demi-finale de Ligue Europa contre le Red Bull (défaite 2-1 a.p., qualification après la victoire 2-0 de l'aller).

Les choses sérieuses commencent, après une semaine de stage à Quinta do Lago, au sud du Portugal, près de Faro, où l'OM était déjà venu deux ans plus tôt. Le club se félicite d'avoir pris le petit risque d'organiser ce rendez-vous dans le pays de son entraîneur, qui tenait à ce stage.

- Les matches sur Twitch -

Toutes les précautions sanitaires ont été prises face au Covid-19, et tout s'est bien passé. Les mêmes mesures seront appliqués en Bavière, les interviews par exemple se feront avec masques respiratoires et distance de sécurité.

Une confrontation interne avait conclu ce stage, cette fois les Olympiens auront des adversaires.

Les supporters frustrés de leur OM depuis quatre mois pourront voir les deux premiers matches amicaux sur la chaîne Twitch du club (nommée omofficiel) ou sur le site om.net.

Ils auront probablement les yeux de Chimène pour la première recrue du club, le milieu récupérateur Pape Gueye. Transféré du Havre (L2), le joueur est toujours au cœur d'un imbroglio avec Watford, le club anglais qui assure l'avoir acheté aussi.

Les conseillers judiciaires de l'OM sont confiants, mais de toutes façons le vice-champion de France 2020 ne pouvait pas laisser passer une telle opportunité, un joueur libre à si fort potentiel.

Car le fameux "trading joueur" fait partie de la phase 2 du projet, comme l'a expliqué le président Jacques-Henri Eyraud.

Le club, qui a besoin de vendre des joueurs, négocie toujours, notamment pour Morgan Sanson, Bouna Sarr ou Maxime Lopez, mais cherche aussi à se renforcer.

En piochant dans la liste remise par "AVB", en attendant la nomination du directeur général du football, le club lorgne notamment sur le défenseur argentin du Borussia Dortmund Leonardo Balerdi. Le coach portugais a confirmé à L'Equipe qu'il était intéressé.

- Les jeunes sont là -

Les cadres sont là, Steve Mandanda, Dimitri Payet, qui a prolongé et prévoit de jouer encore quatre ans, et Florian Thauvin, après une année où il n'a joué que deux fois dix minutes, entre sa blessure à une cheville et la pandémie.

Les jeunes, autre axe important de la phase 2 du projet, sont là aussi.

Villas-Boas a emmené en Allemagne deux jeunes gardiens, Simon Ngapandouetnbu et Fabio Vanni, un tout nouveau contrat professionnel, le milieu Ugo Bertelli, qui a eu 17 ans le 15 juillet, et quatre jeunes pros.

Parmi eux, l'attaquant Marley Aké et le milieu Florent Chabrolle, qui ont déjà goûté à la L1 la saison dernière, et le défenseur Ali Abdallah Mohamed.

Le défenseur central Lucas Perrin, titularisé quatre fois la saison dernière, mène la jeune garde des "Minots".

Six joueurs sont passés pros cet été, mais tous ne sont pas encore dans le groupe. Ils ont toute la saison pour percer.

Samedi après-midi, le milieu de terrain gaucher Cheick Souaré, qui a signé son pemier contrat pro pour les trois prochaines saisons, a rejoint le groupe, a annoncé l'OM.

Enfin Christopher Rocchia (22 ans) dénote un peu, il est parti s'aguerrir à Sochaux (L2) et revient dans le rôle du remplaçant de Jordan Amavi au poste de latéral gauche. Avec la Ligue des champions et un programme chargé, il devrait y avoir de la place pour les jeunes...