Starligue de hand: Paris se remet en marche

Le Paris SG handball s'est remis en marche quatre jours après son faux-départ au Trophée des champions en écrasant son voisin Ivry 38 à 21, mercredi à Coubertin lors de la première journée de Starligue.

Les quadruples champions de France en titre s'étaient fait battre à la surprise générale par Saint-Raphaël, samedi à Montbéliard, dans leur premier match officiel de la saison.

"On a perdu je ne sais pas trop comment alors qu'on menait de quatre buts à cinq minutes de la fin. Mais tout n'était pas à jeter. On est sûr de notre force. Ce soir on a fait un très gros match", a commenté Nikola Karabatic.

Le PSG a surclassé Ivry, un club contre lequel il n'a jamais perdu depuis l'arrivée du Qatar en 2012. Déjà en tête de six buts à la pause, il s'est envolé en seconde période.

L'Allemand Uwe Gensheimer a fait avancer le score avec un sans-faute aux jets de sept mètres (10 sur 10). Le jeune Benoît Kounkoud a ajouté cinq buts, comme le Croate Luka Stepancic. L'ancien Ivryen Luc Abalo a marqué à trois reprises.

Le public de Coubertin a pu découvrir les trois recrues de l'été, le défenseur espagnol Viran Morros, le pivot danois Henrik Toft-Hansen et l'arrière suédois Kim Ekdahl du Rietz. Mais les ultras du foot venus lancer la saison ont d'abord acclamé Daniel Narcisse, le jeune retraité présent en costume-cravate au premier rang de la tribune.

Nantes, l'un des prétendants, n'a eu aucun mal non plus à dominer le promu Pontault-Combault, plus petit budget de la division, 32 à 22, non loin de là dans la banlieue est de Paris. Le pivot Nicolas Tournat a été le meilleur buteur du "H" avec six buts. Le gardien Cyril Dumoulin a été décisif pour les vice-champions d'Europe avec 16 arrêts.

Nîmes a créé une petite surprise en allant s'imposer d'un but à Saint-Raphaël, 26 à 25, avec dix buts de l'ailier égyptien Mohammad Isham Sanad. Mais les Gardois avaient déjà réussi des "coups" l'an passé, contre Paris en championnat et Montpellier en Coupe de France.

Le promu Istres a pris un bon premier point en allant tenir en échec Dunkerque 23 à 23.

La première journée se terminera jeudi par l'affiche la plus alléchante: le champion d'Europe Montpellier, deuxième l'an passé, reçoit l'outsider Aix.

Résultats de la 1re journée:

mercredi

Dunkerque - Istres 23 - 23

Saint-Raphaël - Nîmes 25 - 26

Cesson - Tremblay-en-France 26 - 30

Pontault-Combault - Nantes 22 - 32

Toulouse - Chambéry 28 - 30

Paris SG - Ivry 38 - 21

jeudi

(20h45) Montpellier - Pays d'Aix