Starligue de handball: Montpellier et Nîmes toujours invaincus

Montpellier et Nîmes ont remporté leur troisième victoire en trois matches jeudi dans le Championnat de France de handball.

Les Montpelliérains ont dominé le promu Istres 33 à 27 grâce à un festival de Melvyn Richardson (12 buts). L'ailier tunisien Mohamed Soussi a ajouté sept buts.

Les Nîmois se sont imposés chez l'autre nouveau venu en Starligue, Pontault-Combault, 31 à 27. Aix, autre candidat aux accessits, s'est en revanche incliné à Tremblay 30 à 29.

Paris, Chambéry et Nantes auront l'occasion de rejoindre Montpellier et Nîmes en tête jeudi. Le PSG accueille Saint-Raphaël, "Chambé" reçoit Dunkerque et le H se rend à Ivry.