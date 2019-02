Starligue: Paris garde le rythme, Montpellier tremble

Le Paris SG a gardé le bon rythme en tête du Championnat de France de handball en balayant Dunkerque 30 à 23 lors du premier match de la phase retour, mercredi à Coubertin.

Les Parisiens (13 victoires, 1 nul) ont quatre points d'avance sur Montpellier, vainqueur sur le fil 31 à 30 chez le dernier du classement, Istres, qui n'a pas gagné un seul match cette saison.

C'est Michaël Guigou, quelques jours après ses critiques acerbes contre ses dirigeants qui n'ont pas voulu prolonger son contrat pour l'an prochain, qui a marqué le but décisif sur une contre-attaque à 30 secondes de la fin. Mathieu Grébille a inscrit six buts et Melvyn Richardson cinq.

Nantes est troisième à un point du MHB et pourrait repasser devant les Languedociens en cas de victoire à Chambéry (4e) dans le dernier match de la journée jeudi.

Le PSG, déjà vainqueur deux fois, en Ligue des champions et en Coupe de France, depuis la fin du Mondial, n'a laissé aucune chance à Dunkerque lors de cette reprise de la Starligue. Le score était de 12-2 après un petit quart d'heure de jeu, après quoi les champions en titre ont pu dérouler.

Nedim Remili a été le meilleur buteur parisien avec 7 buts. L'ailier Luc Abalo a marqué quatre fois, dépassant ainsi la barre des 900 buts en Championnat de France.