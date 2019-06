Stéphan prolonge, Ben Arfa s'en va, Rennes solde ses comptes

L'entraîneur Julien Stéphan prolongé jusqu'en 2022 et départ d'Hatem Ben Arfa: Rennes a réglé les derniers dossier brûlants lundi avant des vacances bien méritées après une saison intense.

"Bilan de fin de saison", disait l'invitation à une conférence de presse lundi en milieu de journée. Mais personne n'était dupe.

"Nous sommes ici et surtout pour confirmer quelque chose qui me tenait à cœur et qui est très important pour le club qui est la prolongation du contrat de Julien (Stéphan) de deux saisons", désormais sous contrat jusqu'à l'été 2022, a rapidement lâché le président délégué Olivier Létang.

L'annonce a mis fin à des spéculations sur l'avenir du coach, qui avait mené le club à un huitième de finale de Ligue Europa et surtout à son premier trophée depuis 48 ans avec la victoire en Coupe de France, contre la PSG.

"Il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qui ont été écrites qui sont du domaine de quelque chose d'imaginaire", a plaidé le dirigeant face à la presse.

Mais si un départ de Julien Stéphan ne semble jamais avoir été un scénario crédible, il y a bien eu une lutte de pouvoir de basse intensité entre les deux hommes.

- "Une preuve de confiance" -

"Depuis début décembre, l'équipe a joué 36 matches, entre la Coupe d'Europe, la Coupe de la Ligue et la finale de la Coupe de France (...) ce rythme ne nous a pas permis de nous asseoir, de prendre le temps d'échanger, de discuter", a avancé Olivier Létang pour expliquer le timing tardif de l'annonce.

Qu'y avait à discuter ? "Ca reste entre nous, mais on arrive aujourd'hui à ce que nous souhaitions tous les deux", a-t-il balayé.

Stéphan semble néanmoins avoir obtenu gain de cause sur la durée de sa prolongation - le club proposait une année plus une en option au départ - et sur son rôle dans le processus de recrutement, notamment.

"Il fallait qu'on fasse un bilan. Le bilan comptable (sportif, ndlr) avait été rapidement fait à l'issue du match contre Lille, il fallait aussi qu'on fasse un bilan de fonctionnement, c'était important", a éclairé le coach.

"Nous avons eu des discussions très intéressantes et très riches qui nous ont permis d'approfondir notamment sur le mode de fonctionnement et qui débouchent aujourd'hui sur une continuité dans le temps. C'est pour moi une grande joie, c'est un club qui me tient particulièrement à cœur", a-t-il spécifié avec une communication de vieux briscard.

"C'est une belle preuve de confiance qui va permettre de travailler dans le temps. Je crois que le temps est aussi nécessaire pour développer un projet", a-t-il encore souligné au sujet de la durée de son contrat.

- Hatem, c'est fini... -

Sans grande surprise, Olivier Létang a aussi profité du point presse de "bilan" pour confirmer le départ d'Hatem Ben Arfa.

Malgré les critiques assénées par le milieu de terrain offensif sur le jeu trop timoré, selon lui, de Rennes, qui ne lui procurait pas suffisamment de plaisir, le président et son entraîneur se sont montrés positifs sur son passage d'une année en Rouge et Noir.

"Hatem a été complètement au centre du projet de l'équipe, il a joué énormément de matches, il a été positionné là où il se sent le mieux (...) sur un certain nombre de matches il nous a permis, avec ses coéquipiers, de faire basculer des matches", a rappelé Julien Stéphan.

"Médiatiquement, il y a eu un impact, c'est certain (...) Finalement, sur la saison, le bilan est plutôt positif et intéressant" pour (le joueur et le club), a jugé le dirigeant.

Olivier Létang a aussi assuré que son portable ne sonnait "finalement pas trop" pour solliciter des joueurs rennais et a refusé de parler de joueurs intransférables: "Est-ce que ça existe aujourd'hui dans le football ?"

Mais si la reprise de l'entraînement est prévue tout début juillet pour le Stade Rennais, l'été se présente désormais sous des auspices bien plus apaisés pour préparer une nouvelle saison européenne.