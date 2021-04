Stéphane Plaza lance son magazine sur l'immobilier et la déco

Après Michel Cymes et Sophie Davant, au tour de Stéphane Plaza, présentateur vedette de M6, de lancer jeudi en kiosque son magazine dédié à l'immobilier et à la décoration.

Ce nouveau bimestriel, baptisé "Bienvenue chez vous by Stéphane Plaza", constitue une "nouvelle étape" dans les stratégies respectives de l'éditeur de magazines Prisma et M6, indiquent les deux groupes dans un communiqué conjoint.

La revue se présente comme une déclinaison magazine des émissions à succès de Stéphane Plaza telles que "Recherche appartement ou maison" ou "Maison à vendre", lancées au milieu des années 2000.

"J'ai commencé l'immobilier à 18 ans. Ce magazine, c'est l'aboutissement d'une vie de passion et de travail", déclare Stéphane Plaza, cité dans le communiqué.

Au programme, "expertise immobilière, coaching décoration et lifestyle" portés par le présentateur, qui réunit près de 3 millions de téléspectateurs avec ses émissions, et "ses experts".

L'arrivée du présentateur de M6 dans la presse magazine s'inscrit dans une nouvelle tendance amorcée en France en 2017 avec le lancement par l'éditeur Mondadori du bimestriel Dr Good!, associé au médecin-animateur Michel Cymes, autre vedette du petit écran.

En novembre 2020, un autre bimestriel -- "S, le magazine de Sophie", un féminin pour les femmes de 50 ans porté l'animatrice Sophie Davant -- est venu étoffer les rangs de ce type de publications.

Le magazine de Stéphane Plaza bénéficiera des "puissances médiatiques respectives des antennes du groupe M6 et des supports magazine et digitaux de Prisma Media qui s'adressent à 40,5 millions de français", soulignent les deux groupes s'appuyant sur des données de l'étude d'audience One Next Global 2021.