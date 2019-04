A Strasbourg, le grand bourdon de la cathédrale a sonné pour Paris

Le grand bourdon de la Cathédrale de Strasbourg a sonné pendant un quart d'heure, mardi de 08H00 à 08H15, un "signal puissant" pour marquer la solidarité de la capitale alsacienne au lendemain de l'incendie de Notre-Dame de Paris.

Cette cloche, la "plus ancienne cloche de l'église qui a résisté aux guerres et n'a pas été fondue", ne sonne que "dans les occasions majeures de la vie de l'Eglise et du monde", a souligné l'archevêque de Strasbourg, Mgr Luc Ravel, interrogé par l'AFP.

Elle avait retenti le 12 décembre, au lendemain de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg qui avait fait cinq morts et une dizaine de blessés.

La Cathédrale de Strasbourg est la "deuxième de France" derrière Notre-Dame de Paris en termes de fréquentation avec "un peu plus de deux millions de visiteurs par an", a précisé Mgr Ravel.

Fondue en 1427, le grand bourdon, suspendu dans le beffroi de la cathédrale, mesure 2,20 m de diamètre et pèse 8,5 tonnes. Il sonnait originellement le glas, la cloche des morts, pour les citoyens de la ville ainsi que le sermon dominical, selon la Fondation de l’OEuvre Notre-Dame qui préserve la Cathédrale de Strasbourg depuis 800 ans.

A midi, les cloches d'autres cathédrales européennes devraient également sonner pendant cinq minutes en solidarité avec Notre-Dame, a expliqué à l'AFP Alain Fontanel, adjoint au maire de Strasbourg chargé de la culture.

A Bâle, Ratisbonne ou Aix-la-Chapelle, 17 cathédrales sont partenaires de la cathédrale de Strasbourg au sein du réseau des bâtisseurs de cathédrales.

"C'est à la fois un acte de solidarité face à la peine que l'on partage tous et une manière de se projeter avec les bâtisseurs de cathédrales, les ateliers de tailleurs de pierre, sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris, c'est l'amorce d'un réseau de solidarité qui se mettra au service des autorités parisiennes", selon M. Fontanel.

Une réunion se tient également mardi matin à Strasbourg afin de vérifier que "toutes les règles (touchant à la sécurité de la cathédrale de Strasbourg) sont bien respectées, ce dont on est convaincu", a indiqué M. Fontanel.