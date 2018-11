A Strasbourg, un centre de formation unique attire les chirurgiens du monde entier

Les images diffusées sur l'écran géant de l'amphithéâtre sont rebutantes mais les 86 chirurgiens venus du monde entier ne ratent rien de l'opération du côlon : l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif (Ircad) de Strasbourg forme chaque année plusieurs milliers de praticiens.

Même les meilleurs chirurgiens ont toujours besoin d'apprendre. Pour ce faire, l'Ircad n'a pas d'équivalent et il forme tous les ans plusieurs milliers d'entre eux au maniement des appareils les plus modernes, durant des sessions d'entraînement de quelques jours.

A peu près inconnu du grand public, l'Ircad fait pourtant référence dans la profession: "N'importe quel chirurgien dans le monde connaît l'Ircad", souligne Diogo Marinho, un praticien portugais venu assister à deux jours de formation sur la chirurgie mini-invasive.

Au programme, des cours en amphithéâtre avec ce matin-là, diffusées sur l'écran géant, quatre opérations chirurgicales successives, menées et commentées in situ par quelques-uns des meilleurs spécialistes mondiaux venus expliquer leurs techniques et partager leurs tuyaux. Avec une qualité d'image stupéfiante.

Les "étudiants", des chirurgiens déjà confirmés avec une moyenne d'âge de 40 ans, observent, concentrés, prennent des notes et peuvent poser des questions en temps réel à leur collègue en train d'opérer au bloc, quelques étages au-dessus. Ce dernier entend les interventions dans l'amphithéâtre et, équipé d'un micro, peut répondre à toutes les interrogations tout en opérant.

- Experts et stratégies -

"C'est très intéressant, j'ai appris beaucoup de petits trucs que je vais appliquer dans mes interventions", reprend M. Marinho, spécialiste en chirurgie digestive qui officie en Alentejo Littoral, région du sud du Portugal.

"C'est bien qu'ils voient des cas faciles, mais aussi des cas difficiles, cela permet d'observer les stratégies que les experts vont développer pour solutionner les problèmes", note aussi Michel Vix, un des chirurgiens enseignants.

Ensuite, la plupart des 86 étudiants venus de 36 pays pour cette formation de deux jours s'exercent dans une impressionnante salle dotée de 20 tables d'opération dernier cri, sur des tissus vivants.

A l'origine de ces stages de perfectionnement très recherchés: Jacques Marescaux, chirurgien strasbourgeois de 70 ans qui a créé l'Ircad en 1994.

Les deux grandes orientations de cette institution privée à but non lucratif sont la recherche et l'innovation dans les nouvelles technologies chirurgicales, et la formation des chirurgiens pour que le plus grand nombre de malades puissent bénéficier de ces innovations.

Et l'enthousiasme de Jacques Marescaux a porté ses fruits: parti de rien, l'Ircad a aujourd'hui un chiffre d'affaires de près de 14 millions d'euros et emploie 49 salariés. Des déclinaisons de l'institut strasbourgeois ont ouvert à Taïwan, près de Sao Paulo et à Rio de Janeiro, et deux autres sont en train de se lancer au Liban et au Rwanda.

- "Impossible de ne pas se former" -

"Avant pour apprendre à opérer vous alliez dans un bloc opératoire, vous étiez une dizaine à observer, assis sur des tabourets, collés au chirurgien, avec des risques d'erreurs de stérilité, vous gêniez tout le bloc... et en plus vous n'appreniez pas grand-chose puisqu'on ne voyait quasiment rien!", rappelle M. Marescaux.

"La force de l'Ircad, c'est qu'on fait venir les meilleurs chirurgiens du monde pour un cours, les gens peuvent discuter avec, et surtout ils montrent vraiment ce qu'ils font", explique-t-il.

Et avec l'évolution rapide des technologies médicales, se former régulièrement est devenu obligatoire pour les chirurgiens: "Ils savent qu'ils doivent se former sinon il n'auront plus de malades ! Aujourd'hui c'est impossible de ne pas se former, avec les réseaux sociaux, Youtube, etc., le malade est au courant de tout".

Une fois repartis dans leurs cabinets, tous les chirurgiens peuvent même continuer à apprendre à distance grâce à un site internet dédié, créé par l'Ircad, où ils pourront retrouver les vidéos de milliers d'interventions chirurgicales. Cette plateforme, "Websurg", sorte de Youtube amélioré pour chirurgiens, compte plus de 360.000 utilisateurs actifs.

En 1994, M. Marescaux envisageait de former 150 chirurgiens par an. L'an dernier plus de 6.000, de 120 nationalités différentes, sont venus se perfectionner à l'Ircad.