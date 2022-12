Subventions américaines: Macron exhorte l'UE à réagir "vite" et "fort"

Le président français Emmanuel Macron a appelé jeudi les dirigeants de l'UE, réunis en sommet à Bruxelles, à aller "plus vite" et "plus fort" dans leur réponse au vaste plan américain de subventions, l'Inflation Reduction Act (IRA),

Les 27 tentent de trouver une réponse commune pour aider leur industrie face à la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine et la course aux subventions américaines. Mais l'onde de choc provoquée par le récent scandale de corruption présumée au Parlement européen impliquant le Qatar s'est aussi invitée aux discussions, la présidente de cette institution s'engageant à ce qu'il n'y ait "pas d'impunité".

"Nous devons avoir une réponse pour maintenir une concurrence équitable et défendre des grands projets, en particulier sur les technologies vertes et les technologies d'avenir en Europe", a déclaré M. Macron à son arrivée à Bruxelles.

"Ce qui suppose d'aller plus vite, de simplifier nos règles et d'avoir une réponse macroéconomique et un niveau d'aide qui, au niveau européen et national, permette de répondre, d'être l'équivalent de ce qu'ont fait les Américains", a-t-il déclaré, plaidant pour une réponse début 2023.

Le plan américain adopté cet été par Washington prévoit 370 milliards de dollars d'investissements en faveur de la lutte contre le changement climatique. Derrière un objectif environnemental louable, le plan revêt un caractère protectionniste, avec des aides exceptionnelles réservées aux firmes implantées outre-Atlantique, susceptibles de saper davantage la compétitivité européenne déjà pénalisée par la flambée des prix de l'énergie.

Deux semaines après le voyage aux Etats-Unis d'Emmanuel Macron, qui a réclamé des concessions au président américain Joe Biden, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a aussi estimé mercredi devant les eurodéputés à Strasbourg que "cette loi risque d'entraîner une concurrence déloyale".

Elle a proposé la mise en place d'un plan européen, sans attendre d'éventuelles concessions de Washington, actuellement discutées au sein de groupes de travail transatlantiques.

Les Européens doivent repenser le soutien à leurs entreprises dans un contexte délicat. Moscou a réduit de 80% ses livraisons de gaz par pipeline à destination de l'UE depuis le début de son offensive militaire en février. Si l'approvisionnement européen est assuré pour cet hiver, grâce notamment aux importations de gaz naturel liquéfié, son coût a explosé, au point de menacer la survie de secteurs entiers dans la chimie ou la sidérurgie.

Les Vingt-Sept veulent convaincre Washington de ménager leur alliance, au moment où la guerre fait rage aux frontières de l'Union. "Nous ne devons pas nous laisser diviser dans notre relation transatlantique. Au contraire, au lieu de nous disputer, nous devrions travailler ensemble encore plus étroitement", a déclaré mercredi le chancelier allemand Olaf Scholz.

Mais les Européens doivent eux-mêmes rester unis, face à la crise économique. Après la chute historique du PIB provoquée par la pandémie de Covid en 2020, la flambée des prix de l'énergie va faire replonger l'économie de l'UE en récession cet hiver.

Mme von der Leyen a proposé à court terme un assouplissement de l'encadrement des aides d'Etat aux entreprises pour inciter les entreprises à continuer d'investir en Europe et un renforcement du plan européen RePowerEU pour développer les énergies renouvelables et s'affranchir des hydrocarbures russes.

- "Coup porté à la démocratie" -

Elle plaide également depuis septembre pour un "fonds de souveraineté" européen pour développer une politique industrielle commune et investir davantage dans des projets de recherche et d'innovation à l'échelle du continent: hydrogène, semi-conducteurs, informatique quantique, intelligence artificielle, etc.

Outre les dossiers économiques, les dirigeants des 27 pays de l'UE devraient réaffirmer leur soutien politique, financier et humanitaire à l'Ukraine et condamner la récente escalade de la Russie qui a commencé à détruire méthodiquement les infrastructures civiles, en particulier énergétiques.

Mais ils discuteront aussi de la récente affaire de corruption présumée qui secoue le Parlement européen et implique le Qatar, pays hôte de la Coupe du monde de football.

Arrivant au sommet, la présidente de cette institution, Roberta Metsola, a indiqué qu'elle évoquerait ces accusations, qui sont "un coup porté à la démocratie". "Mon message sera qu'il n'y aura pas d'impunité, rien ne sera mis sous le tapis, ce ne sera pas +business as usual+", a-t-elle assuré.

Emmanuel Macron, qui revenait de la demi-finale remportée mercredi soir par la France face au Maroc, a affirmé "assumer totalement" le fait d'aller soutenir les Bleus au Qatar, en dépit des controverses entourant ce pays.

"J'étais il y a quatre ans derrière l'équipe de France quand c'était en Russie et je suis derrière eux au Qatar", a poursuivi le président français qui s'y rendra de nouveau dimanche pour la finale face à l'Argentine.

Les Vingt-Sept devraient aussi discuter des moyens d'accroître la pression sur Moscou après les nombreuses sanctions déjà adoptées, dont le plafonnement récent des prix du pétrole russe, a-t-il ajouté.