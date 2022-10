Subventions en Paca: le maire de Cannes réclame "un observatoire de l'équité"

Le maire LR de Cannes, David Lisnard, dénonçant une inégalité dans l'octroi des subventions par la région Paca présidée par Renaud Muselier, a réclamé lundi la création d'un "observatoire de l'équité territoriale" et un audit des subventions régionales.

"L'argent public n'appartient pas à des personnalités et ne doit pas dépendre de considérations partisanes", a dénoncé M. Lisnard, également président de l'Association des maires de France.

Chiffres à l'appui, lors d'une conférence de presse à la mairie de Cannes, il a assuré que Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, "désengage volontairement la région de financements attendus, dont certains ont même été contractualisés".

Ainsi, les villes de Cannes, Mandelieu-la-Napoule (Alpes-Maritimes) et Saint-Raphaël (Var) seraient "particulièrement visées par l'exécutif régional".

Dans un communiqué, la région Paca a réagi en évoquant "un étalage de mauvaise foi et de contre-vérités, qui relève finalement de la situation spécifique de trois communes sur 946 que compte la région Provence-Alpes-Côte d'Azur".

Depuis les élections régionales de juin 2021, lors desquelles M. Muselier a été élu face à une liste Rassemblent national grâce à un rapprochement avec LREM, les relations entre le président de région, ex-LR, et M. Lisnard se sont nettement dégradées.

"Nous n'avons pas été suffisamment zélés dans la conversion au macronisme", a ironisé lors de cette même conférence de presse Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes: "Je veux dénoncer une région bananière", a ajouté le candidat à la présidence de LR.

Affirmant que les Communautés d'agglomération de Cannes-Lérins et d'Estérel-Côte-d'Azur (autour de la ville de Saint-Raphaël) "subissent un traitement inéquitable", M. Lisnard a ainsi déploré que dans le cadre du contrat d'avenir "et les cinq milliards d'euros annoncés par la Première ministre et le président de région en janvier 2021, Cannes et Mandelieu-la-Napoule (NDLR: au sein de l'agglomération de Cannes-Lérins) n'auront rien de la région".

De plus, concernant les rares subventions votées, la région "ne les verse pas alors que les travaux sont terminés", a-t-il affirmé.

Dans un souci "permanent d'objectivité et d'apaisement", M. Lisnard et les autres élus ont réclamé le lancement d'un "audit sur l'instruction des subventions régionales" et la mise en place d'un observatoire de l'équité, tous deux menés par des personnalités "qualifiées et indépendantes".