Succès d'une opération de séparation de siamoises camerounaises à Lyon

Une délicate opération qui a permis de séparer deux petites siamoises camerounaises reliées par l'abdomen s'est déroulée mercredi "avec succès", ont annoncé les Hospices Civils de Lyon: Bissie et Eyenga Merveille sont désormais des jumelles.

Nées le 6 novembre 2018 au Cameroun, les petites filles ont été séparées par les experts du service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital Femme-Mère-Enfant-HCL. Elles étaient reliées par l'abdomen avec une partie du foie en commun, précisent les HCL dans un communiqué.

Elles sont actuellement en réanimation dans un état stable.

L'opération a duré cinq heures et a mobilisé deux équipes afin de s'occuper de chaque bébé, soit une vingtaine de personnes.

Il s'agit d'une première pour l'un des plus grands hôpitaux pédiatriques de France.

"Nous avons instauré un pool d'anesthésistes, de chirurgiens et de réanimateurs et chaque spécialité a évalué et expertisé la prise en charge très spécifique des fillettes", explique le Pr Pierre-Yves Mure, chef de service adjoint en chirurgie pédiatrique à l'hôpital Femme Mère-Enfant, cité dans le communiqué.

"Chaque membre de l'équipe a su adapter sa pratique à la morphologie atypique des deux petites", se félicite-t-il.

"En tant que spécialiste de la greffe de foie, je suis intervenu sur cet organe et je n'ai pas eu de complication", ajoute le Dr Rémi Dubois, praticien de l'établissement.

A leur sortie de réanimation, les enfants seront transférées dans le service de chirurgie pédiatrique pour des soins de suite et de rééducation. Les fillettes ont été vues, ainsi que leur maman, par un psychologue et leur devenir psychologique et psychomoteur sera surveillé.

Une conférence de presse sera organisée, en fonction de l'état de santé de Bissie et Eyenga, d'ici une dizaine de jours en présence des fillettes, de leur maman, de l'équipe médicale et de la Chaîne de l'Espoir, qui a organisé leur venue en France début novembre.

Rejetée par le père des petites siamoises et une partie de la famille, leur mère s'était réfugiée à l’hôpital gynéco-obstétrique pédiatrique de Yaoundé où les bébés avaient grandi en attendant l'opération.

En 2015, la Chaîne de l'Espoir avait déjà rapatrié deux bébés siamois de Guinée Conakry, opérés avec succès à l’hôpital Necker Enfants Malades à Paris.