Suède : à Göteborg, vous n'êtes pas le bienvenu si vous vous considérez comme un homme

Un an après le mouvement MeToo, c'est un festival de musique d'un genre nouveau, si l'on peut dire, qui se tient sur 2 jours à Göteborg, en Suède. De la sécurité à la scène, en passant par le public, seulement des femmes... et aucun homme. Du moins aucun homme qui s'identifie avec le sexe assigné à sa naissance. Voilà pour le "Statement" du Festival - ou Déclaration, en français - comme l'a baptisé son organisatrice.



Hormis les femmes, on accueille volontiers aussi les hommes non-binaires et transgenres. Mais ce Festival, c'est vrai, on l'a voulu et décidé comme une "zone libre", en réaction aux violences sexuelles qui ont eu lieu l'an dernier".

Emma Knyckare, fondatrice et organisatrice du festival Statement