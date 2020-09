Suez accélère son "plan 2030" et compte "doubler la valeur" pour les actionnaires dès 2022

Le groupe de services à l'environnement Suez a annoncé mardi qu'il était en avance sur les objectifs de sa stratégie de recentrage à horizon 2030 et qu'il allait s'inscrire sur une trajectoire permettant de "doubler la valeur" pour ses actionnaires dès 2022.

Le groupe, qui prévoit une augmentation soutenue de sa croissance organique annuelle et de sa rentabilité, entend ainsi distribuer un dividende exceptionnel d'au moins un milliard d'euros "dès que possible et au plus tard au 1er semestre 2021", précise un communiqué de Suez.

Mettant en avant un "potentiel unique de création de valeur", le groupe communique ces éléments au moment où il fait l'objet, contre son gré, d'une tentative de rachat de la part de son concurrent Veolia.

Le leader mondial du traitement de l'eau et des déchets, souhaite racheter son concurrent historique Suez, en commençant par la reprise de l'essentiel des parts (29,9%) détenues par Engie pour 2,9 milliards d'euros avant de lancer une OPA auprès des autres actionnaires.

Engie, qui a demandé à Veolia d'améliorer son offre, tient un nouveau conseil d'administration vendredi 25 septembre pour examiner les propositions sur la table alors qu'il a également demandé à Suez de lui présenter une contre-offre.

"Mobilisés par les immenses enjeux nés de l'urgence environnementale, nos priorités sont d'investir dans les services à valeur ajoutée pour favoriser la croissance de Suez afin d'être le leader indépendant, agile et dédié aux services à l'environnement", souligne le directeur général Bertrand Camus, cité dans le communiqué.

"L'amplification du plan stratégique annoncée aujourd'hui (mardi) permet une augmentation significative de la valeur de Suez dès 2022 pour tous nos actionnaires", ajoute-t-il.