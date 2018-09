Suisse-Europe : "Le Brexit nous complique la vie", Alain Berset

Lors du Conseil européen de Salzburg, les 19-20 septembre prochain, il sera question du Brexit. Les négocations houleuses avec la Grande-Bretagne ne permettront sans doute pas de respecter la date fatidique du 30 mars 2019. A cause de ses déboires européens, le secteur financier londonien, semble se concentrer de plus en plus sur la gestion exclusive de riches clients, ce qui entrerait en concurrence frontale avec la place bancaire helvétique.



Pour Alain Berset, "le Brexit, complique un peu la situation pour la Suisse car beaucoup d'énergie est absorbée en Europe pour le Brexit et un peu moins d'énergie pour discuter avec la Suisse. Et il y a toujours cette tentation de comparer si on donne ceci à la Suisse, que va-t-on faire avec Londres, ça nous complique les choses, mais ce n'est pas insurmontable."



La Suisse a besoin de temps institutionnel pour avancer avec l'Europe. Alain Berset, président de la Confédération suisse.

L'Europe et la Suisse

Au sujet de l'Europe, où en sont les négociations bilatérales entre la Suisse et l'Europe ? "La Suisse a besoin de temps institutionnel pour avancer avec l'Europe, insiste Alain Berset sur TV5MONDE. En Suisse, on ne peut faire un pas que si on sait que ça va tenir dans une votation populaire. On a besoin d'un consensus sur le plan intérieur, d'un débat. On a beaucoup progressé sur le plan intérieur dans les négociations avec l'UE, beaucoup de choses se sont passées, maintenant on est en train de faire un bilan de cette évolution et comment on peut poursuivre dans les prochains mois."

Chargement du lecteur... ©P. Bourgaux, F. Rassinoux / TV5MONDE

La Suisse sur la liste grise des paradis fiscaux

L'Union européenne et la Suisse négocient aujourd'hui, un accord-cadre. Mais il reste des obstacles intérieurs et extérieures : en décembre dernier, l'UE a inscrit la Suisse sur la liste "grise" des paradis fiscaux, la fameuse "Watch list". Ce n'est pas aussi grave que la liste noire, mais cette inscription a crispé les relations bilatérales....



On a reconnu, on voit depuis longtemps qu'il faut agir. Alain Berset, président de la Confédération suisse.

"On a reconnu, on voit depuis longtemps qu'il faut agir, assure Alain Berset. Il faut transormer notre système fiscal, on l'a fait une fois, et avec la démocratie directe, le projet a été rejetté par le peuple à la fin du processus. On l'a représenté tout de suite. C'est actuellement en débat au Parlement. On a pu l'aborder avec le président Macron, je crois que c'est un élément qui va se régler et qui doit nous permettre de trouver une stabilité dans cette relation. On montre que nous sommes naturellement intéressés à évoluer avec l'UE, les pays qui nous entourent pour garantir que les règles qui régissent nos différents pays, soient comparables et permettent à la compétition économique de bien se dérouler."

Chargement du lecteur... ©P. Bourgaux, F. Rassinoux / TV5MONDE

La Suisse et la Francophonie

Les 11 et 12 octobre prochains se tiendra le XIIe Sommet de la Francophonie en Arménie. Alain Berset se rendra à cet événement "important pour l'ensemble des pays francophones", assure-t-il.



La Francophonie, ce n'est pas seulement une question de langue, c'est aussi une question de culture, de valeurs, d'histoire communes. Alain Berset, président de la Confédération suisse.

"C'est un lien très fort la francophonie dans un pays comme la Suisse, un pays multilingues avec quatre langues nationales. Le Français est l'une de ces langues nationales", souligne le président de la Confédération suisse.

Chargement du lecteur... ©P. Bourgaux, F. Rassinoux / TV5MONDE

Dossier nucléaire iranien

Quel rôle peut jouer la Suisse dans le dossier nucléaire iranien ? " La France a été partrie prenante de la discussion, la Suisse avait aussi offert des plateformes de dialogues pour que cet accord puisse se conclure. (...) On est dans une phase délicate et la Suisse a un rôle à jouer", assure Alain Berset.