Suisse: la gestion du danger d'avalanches inscrite au patrimoine de l'humanité (Unesco)

La gestion du danger d'avalanches en Suisse et en Autriche a été inscrite jeudi sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Unesco, réuni à Port-Louis (Ile Maurice).

"La gestion du danger d'avalanches a façonné l'identité des populations alpines qui ont développé au fil des siècles des savoirs empiriques locaux, des stratégies de gestion et d'évitement des risques ainsi que des pratiques culturelles pour se prémunir du danger", souligne l'Unesco.

"De nos jours, des outils modernes tels que des instruments de mesure et une cartographie des risques constituent des compléments aux savoirs traditionnels que les détenteurs continuent de développer et d'adapter sur le terrain. L'élément est enraciné dans la culture du quotidien des communautés et souligne l'importance de la solidarité en situation de crise", poursuit l'organisation dans un communiqué.

"L'évaluation des risques d'avalanche requiert une connaissance approfondie de la nature, en particulier du terrain, de la neige, des conditions météorologiques et des avalanches passées. Si ces connaissances étaient auparavant transmises oralement, elles sont désormais le fruit d'un processus dynamique qui associe le savoir empirique et l'expérience pratique : les transferts de connaissances se font de la science vers la pratique et du terrain vers la recherche", souligne l'Unesco.