Suisse : quels sont les enjeux de la rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine à Genève ?

Le face-à-face tant attendu va donc avoir lieu, avec de lourds enjeux pour Joe Biden. Il est le cinquième président américain que Vladimir Poutine va cotoyer depuis son arrivée au pouvoir fin 1999. Ukraine, Bélarus, sort de l'opposant russe Alexeï Navalny, cyberattaques etc... les sujets de discorde sont nombreux et les discussions à Genève ce mercredi 16 juin s'annoncent âpres et difficiles. Tour d'horizon.