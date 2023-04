"Super Mario" bondit toujours en tête du box-office nord-américain

"Super Mario Bros, le film" continue sur sa lancée après avoir engrangé 58,2 millions de dollars au box-office nord-américain au cours du week-end, conservant ainsi la tête du classement pour sa troisième semaine d'exploitation, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Le film d'animation inspiré du jeu du même nom, produit par Universal, Nintendo et Illumination studios, a accumulé plus de 434 millions de dollars de recettes depuis sa sortie le week-end de Pâques dans les salles obscures des Etats-Unis et du Canada, et 437 millions de dollars supplémentaires à travers le reste du monde, selon Exhibitor.

Le héros le plus célèbre de l'histoire du jeu vidéo, Mario, s'affiche dans un long-métrage où lui et son frère Luigi affrontent l'affreux Bowser dans le Royaume Champignon.

Le plombier à salopette et moustache devance le nouveau film d'horreur de Warner Bros "Evil Dead Rise", qui pour son premier week-end dans les salles nord-américaines a enregistré 23,5 millions de dollars de recettes.

Selon l'expert David Gross, le chiffre représente "un excellent début" pour un film n'ayant coûté que 17 millions de dollars.

Les actrices Lily Sullivan et Alyssa Sutherland sont à l'affiche de ce bain de sang, jouant deux soeurs qui doivent combattre une flopée de créatures démoniaques.

Loin derrière à la troisième place figure un autre nouveau venu: "The Covenant", réalisé par le Britannique Guy Ritchie. Avec 6,3 millions de dollars, c'est un "début faible", loin des standards habituels pour un film de ce genre, selon David Gross.

Jake Gyllenhaal y joue un sergent de l'armée américaine qui après retourne en Afghanistan pour secourir un ami l'ayant autrefois sauvé des talibans.

A la quatrième place, "John Wick: chapitre 4" fait toujours bonne figure après cinq semaines d'exploitation, avec 5,8 millions de dollars de recettes. Dans ce nouveau chapitre de la saga à succès, Keanu Reeves reprend son rôle de tueur à gages combattant un groupe criminel international.

Le dernier film de Ben Affleck, "Air", qui raconte les origines des chaussures Nike tirées de la légende de la NBA Michael Jordan, reste en cinquième position, avec 5,5 millions de dollars.

Voici le reste du top 10:

6. "Donjons & Dragons: L'honneur des voleurs" (5,4 millions de dollars)

7. "L'exorciste du Vatican" (3,3 millions)

8. "Renfield" (3,1 millions)

9. "Beau Is Afraid" (2,7 millions)

10. "Suzume" (1,6 million)