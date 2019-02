Super Rugby: les Crusaders en quête d'un deuxième triplé

Toujours imbattables? Les Néo-Zélandais des Crusaders, double tenants du titre à la recherche d'un deuxième triplé dans leur histoire, sont les grands favoris de la saison de Super Rugby qui s'ouvre vendredi et est pimentée par la perspective de la Coupe du monde au Japon (20 septembre-2 novembre).

Année de Mondial oblige, le championnat des provinces de l'hémisphère Sud se tiendra, en l'absence de test-matches internationaux en juin, d'un seul bloc jusqu'à la finale, le 6 juillet.

Les "Croisés" de Christchurch (sud), franchise la plus titrée, soulèveront-ils leur dixième trophée, pour une deuxième passe de trois (après 1998, 1999 et 2000)?

Ils sont en tout cas les mieux placés, rayonnants depuis deux ans et l'arrivée à leur tête de Scott "Razor" Robertson, qui présente un bilan de... 34 victoires pour seulement trois défaites!

L'ancien troisième ligne des All Black est à la tête d'un groupe quasiment inchangé et d'un cinq de devant qui est quasiment celui de la sélection.

Il pourrait justement, s'agir de son talon d'Achille cette saison, puisque certains internationaux seront ménagés en vue de l'échéance japonaise, à commencer par Kieran Read et Sam Whitelock, qui ne reprendront que fin mars. Les Crusaders n'ont d'ailleurs remporté qu'un seul titre en année de Coupe du monde (1999).

Ils devraient avoir pour principaux rivaux les Hurricanes (Wellington) qui, même orphelins de leur N.8 Brad Shields (Wasps) et de leur entraîneur Chris Boyd (Northampton), ont de sérieux atouts à faire valoir, à commencer par leur charnière all black TJ Perenara-Beauden Barrett.

Les Chiefs (Waikato) et surtout les Blues (Auckland), avec leur paire de centres Ma'a Nonu-Sonny Bill Williams, semblent eux un ton en-dessous.

- Moins de crocs pour les Lions? -

Pour mettre fin à la domination de la Nouvelle-Zélande, qui a remporté les quatre derniers titres et placé ses quatre équipes en phase finale l'an passé, les regards se tournent en premier lieu vers le finaliste des trois dernières éditions: les Golden Lions.

Mais les Sud-Africains de Johannesburg ont perdu trois avants, dont le deuxième ligne Franco Mostert, parti à Gloucester.

Les Bulls (Pretoria) ont eux rapatrié deux "vieux", Duane Vermeulen (32 ans) et surtout Schalk Brits (37 ans), alors que les Sharks (Durban) n'auront "plus d'excuses", selon leur manager Robert du Preez, de ne pas dépasser les quarts de finale.

Côté australien, la principale menace viendra de nouveau des Waratahs (Sydney), demi-finalistes la saison passée dont la ligne d'attaque (Kurtley Beale, Bernard Foley, Israel Folau) a été renforcée par Adam Ashlye-Cooper.

A suivre également les Melbourne Rebels et leur charnière formée de Will Genia et Quade Cooper, qui avait mené les Reds au titre en 2011.

Enfin, les Jaguares argentins, désormais entraînés par Gonzalo Quesada, voudront confirmer leur montée en puissance après avoir atteint la phase finale l'an passé pour la première fois.

Les principales dates de la saison:

15 février au 15 juin: phase régulière (18 journées)

Week-end du 22 juin: quarts de finale

Week-end du 29 juin: demi-finales

6 juillet: finale