Supercoupe d'Espagne: le Real éliminé, Bilbao rejoint le Barça en finale

Coup d'arrêt: après une série de neuf matches sans défaite depuis le 1er décembre, le Real Madrid de Zinédine Zidane a été éliminé en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne jeudi à Malaga par l'Athletic Bilbao (2-1), qui rejoint ainsi le FC Barcelone en finale dimanche.

Visiblement lessivés, les hommes du technicien marseillais ont été incapables de relever la tête après le doublé de l'attaquant basque Raul Garcia (34 ans), d'abord du droit (18e) puis sur un penalty concédé par Lucas Vazquez pour un ceinturage dans sa surface (38e)... malgré le but de Karim Benzema (75e).

Double raté pour la "Maison blanche", tenant du titre: non seulement les Madrilènes s'ôtent toute possibilité de remporter un 12e sacre dans la compétition, mais ils passent à côté d'un clasico en finale face au rival éternel, le Barça, ce qui aurait constitué une des affiches les plus alléchantes de ce début d'année 2021.

Après le triomphe de la Supercoupe 2020, que les "Merengues" avaient remportée en Arabie Saoudite en battant l'Atlético Madrid en finale (0-0, 4-1 aux tirs au but), cette élimination prématurée est la deuxième consécutive pour Zidane depuis le titre de champion d'Espagne remporté en juin, après l'élimination en 8es de finale de Ligue des champions contre Manchester City en août dernier (1-2, 2-1).

- "Tout est remis en cause" -

Les causes de cet échec ? Un Eden Hazard aligné d'entrée de jeu mais en manque de rythme depuis son retour de blessure, un Luka Modric largement en-deçà de son niveau de jeu habituel, une défense aux abois... et une équipe comme à demi-régime, vite essoufflée et en manque d'assurance.

"Je ne vois aucune raison de faire des changements", avait assuré Modric mercredi, interrogé en conférence de presse sur les choix tactiques de "Zizou", qui a décidé de se baser sur la même ossature de joueurs depuis le début de l'hiver... quitte à déboucher sur des matches comme celui de jeudi, où ses joueurs ont semblé très empruntés.

"Quand on fait un match un peu moyen, tout est remis en cause", prévenait Zidane mercredi en avant-match. Jeudi soir, il a nuancé son propos, assurant que ce revers n'était "pas un désastre": "Un désastre, c'est quand on n'essaie pas, quand on ne donne pas tout sur le terrain. Les joueurs ont tout donné. Dans la vie, on ne peut pas toujours gagner", a philosophé "ZZ".

Le technicien pourrait avoir perdu Raphaël Varane, victime d'un coup en première période et remplacé à la pause.

Pour les Basques du nouvel entraîneur Marcelino, arrivé le 3 janvier et dont c'était seulement la 2e rencontre à la tête de l'Athletic, il s'agit à l'inverse d'une superbe opération... qui aurait même pu être plus aboutie encore, si cette tête de d'Iker Muniain (53e), notamment, avait trouvé le cadre.

Déjà qualifiés pour la finale de la Coupe du Roi 2020 qui sera disputée le 4 avril prochain, les Basques, actuels 12es de Liga, pourront concourir pour un deuxième titre national dimanche (21h00) à Séville face au FC Barcelone, vainqueur de la Real Sociedad mercredi aux tirs au but (1-1, 3-2).