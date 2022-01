Sur la route de Pékin: Jouve et Chanavat enchaînent, Rolland engrange

Les fondeurs Richard Jouve et Lucas Chanavat sont de nouveau montés sur un podium de Coupe du monde cette semaine, qui a vu le freestyler Kevin Rolland continuer son retour en Amérique du Nord.

. Jouve et Chanavat au top

Les deux sprinteurs de l'équipe de France de ski de fond ont continué leur excellent début de saison en montant ensemble sur le podium du sprint skate de Lenzerheide (Suisse) mardi, première étape du Tour de ski (six courses en huit jours avec classement général).

Richard Jouve (2e) et Lucas Chanavat (3e) ont encore été battus par le Norvégien Johannes Hosflot Klaebo, intouchable.

Deux Français sur un podium de Coupe du monde de ski de fond, la performance n'était plus arrivée depuis décembre 2018 avec les mêmes Richard Jouve et Lucas Chanavat, déjà 2e et 3e derrière Klaebo sur le sprint de Toblach (Italie).

C'est le troisième podium de Jouve cette saison après deux troisièmes places (Lillehammer et Davos), le deuxième pour Chanavat. Les deux Français font partie des favoris pour le podium olympique de cette discipline, au programme des JO de Pékin dans un peu plus d'un mois (4-20 février).

Le lendemain, Jouve s'est encore montré à son avantage en prenant la quinzième place du 15 km classique en Suisse, terminant meilleur Français devant les spécialistes des longues distances.

Il a ensuite quitté le Tour de ski avec Chanavat pour se concentrer sur la prochaine Coupe du monde qui a lieu en France les 14, 15 et 16 janvier dans la station jurassienne des Rousses.

En l'absence de Maurice Manificat, légèrement blessé après une chute à l'entraînement, Clément Parisse (7e), Hugo Lapalus (8e) et Delphine Claudel (9e) se sont montrés en forme sur la mass start skate de vendredi à Oberstdorf.

. Rolland au Canada

Kevin Rolland, rider historique du ski freestyle français, a terminé neuvième de la finale de l'épreuve de Coupe du monde de half pipe disputée jeudi à Calgary (Canada).

Le médaillé de bronze des Jeux olympiques 2014 s'est lancé le défi de briller aux Jeux olympiques de Pékin (4-20 février) à 32 ans, deux ans et demi après avoir été gravement accidenté sur un pipe (mai 2019).

Il était revenu à la compétition l'hiver dernier aux Mondiaux, et a fait son retour sur le circuit de Coupe du monde cet hiver. Une deuxième compétition a lieu à Calgary dans la nuit de samedi à dimanche.