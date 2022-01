Sur la route de Pékin: nouveau podium pour Trespeuch

Chloé Trespeuch a fait le plein de confiance ce week-end avant de partir pour les Jeux olympiques d'hiver de Pékin, en s'offrant une nouvelle deuxième place en Coupe du monde de snowboard cross à Cortina d'Ampezzo (Italie).

L'autre performance française est celle de Joséphine Pagnier, quatrième dimanche de la manche de Coupe du monde de saut à ski de Willingen (Allemagne)

Deux semaines après ses deux deuxièmes places en deux jours à Krasnoiarsk (Russie), Trespeuch, la médaillé de bronze de Sotchi-2014 (ses premiers Jeux, à l'âge de 19 ans) a démontré qu'elle alliait actuellement, à 27 ans, la régularité au talent.

Elle n'a été battue en finale samedi que par l'Italienne Michela Moioli et reste deuxième du classement de la coupe du monde, derrière la Britannique Charlotte Bankes, troisième à Cortina.

Manon Petit-Lenoir a échoué en demi-finale et termine en septième position, troisième de la petite finale.

Pas de podium chez les garçons en revanche, où Ken Vuagnoux a terminé meilleur Français, en prenant la deuxième place de la petite finale (sixième de l'épreuve).

Merlin Surget et Leo Le Blé Jaques ont été éliminés en quarts de finale et finissent respectivement aux neuvième et dixième places. L'épreuve a été remportée par l'Allemand Martin Nörl.

En saut à ski, la jeune Joséphine Pagnier (19 ans) est retombée juste au pied du podium dimanche à Willingen (Allemagne), la meilleure place de sa carrière en coupe du monde, acquise dans des conditions toutefois particulières, au lendemain d'une sixième place déjà prometteuse.

Le vent a obligé à plusieurs reports, et l'épreuve de dimanche a finalement été interrompue après le premier tour, les athlètes n'étant jugées que sur un saut.

La sauteuse de Chaux Neuve a réussi 132,5 mètres, à distance respectable des trois premières, la Slovène Nika Krizna (151 m), l'Allemande Katharina Althaus (145 m) et la Russe Alexandra Kustova (150 m mais une plus mauvaise note qu'Althaus).