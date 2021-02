Sur la route des Jeux: Sasha Zhoya, sprint, surf et Covid-19

Grand espoir de l'athlétisme mondial au talent protéiforme (sprint, haies, perche), Sasha Zhoya partage son temps depuis 2019 entre la France, pays de sa mère dont il a choisi de porter les couleurs en compétition, et l'Australie, où il a grandi.

Jusqu'aux Jeux de Paris en 2024, en passant peut-être par Tokyo cet été, il raconte son parcours à l'AFP. Dans ce premier épisode, la légèreté de sa vie de jeune homme de 18 ans est confrontée à la crise sanitaire mondiale.

"En Australie à Perth on était peinard, sans cas de Covid pendant dix mois. Un nouveau cas s'est déclaré et on est tous confinés à Perth pour cinq jours depuis hier (dimanche dernier). On peut sortir une heure par jour, c'est bien, je peux faire mes entraînements. J'ai l'habitude, je l'ai fait en France, où j'ai attrapé en plus le Covid.

C'était en octobre, deux semaines avant de partir de France pour revenir en Australie. Je me suis bien fait attaquer par le Covid, ce n'était pas super. J'espère ne pas le rechoper... J'avais de la fièvre, mal à la tête les premiers jours puis mal partout au corps, je ne pouvais pas bouger. J'avais très mal au dos où je me suis blessé en 2017, une fracture de fatigue. Je ne pouvais pas trop dormir, n'importe quelle position était inconfortable. Ça a duré cinq jours et après c'est passé. J'étais choqué parce que tout le monde disait que quand tu es jeune et en forme, le Covid était juste un petit rhume. C'était bien plus, j'ai eu un peu peur."

Quand il n'est pas confiné, Sasha s'évade notamment avec le surf.

"A Perth, on surfe l'hiver, mais l'été il n'y a que quelques petites vagues, donc on va sur des spots dans le sud-ouest où les vagues sont toujours bien à Margaret River par exemple. J'ai commencé petit, j'ai pris des leçons car j'étais un enfant qui avait besoin de tester tous les sports. Le surf est resté avec moi. Je ne peux pas surfer les grosses vagues des pro, mais je monte sur la vague, je fais des figures, je m'amuse. J'ai un ami surfeur, il y va tous les matins l'hiver, je le rejoins après son boulot ou alors le matin. Quand on part en voiture c'est celui qui a le plus d'essence qui emmène!"

Mais, comme pour les autres, ce n'est pas forcément simple d'être un jeune adulte à l'heure de la pandémie et de ses restrictions.

"Tout le monde dit que les années juste après 20 ans sont les années les plus marrantes, celles où tu fais le plus de choses dans ta vie. Ne pas faire tout ça... Je suis déçu mais je me mets en tête que des gens n'ont jamais ces opportunités, dans les pays du tiers-monde par exemple. Pas de voyages, de soirées au restaurant pour bien manger, ces privilèges qu'on a dans un pays où l'on est gâtés. Peu importe, je sais qu'après ma carrière d'athlé, même à 50 ans, je ferai les choses que je voulais faire à 20 ans. Je m'en fiche si je passe pour un vieux gamin en boîte (rires).

Cette pandémie, c'est fou, mais je n'ai pas le choix. Si ça dure cinq ans je vivrai avec. Les Jeux de Paris sont dans trois ans. Ce sont LES Jeux olympiques de ma carrière. Depuis que j'ai commencé l'athlé, tous les entraînements que je fais sont pour Paris plus ou moins. Je fais mon maximum, malgré le Covid, je vais à tous mes entraînements. Si j'ai le droit de faire une heure à l'extérieur, je fais une heure et demie, je pousse un peu plus. D'autres athlètes ne sont pas confinés et peuvent s'entraîner tous les jours, je ne peux pas perdre de temps."

Propos recueillis par Robin GREMMEL