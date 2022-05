Sur le marché de l'art à New York, une pluie de records en vue

Pluie de nouveaux records en vue sur le très lucratif marché de l'art à New York: la maison Christie's va vendre lundi un portrait de Marilyn Monroe par Andy Warhol qui pourrait partir pour 200 millions de dollars, ce qui en ferait l'oeuvre d'art du XXe siècle la plus chère jamais vendue aux enchères.

La grande concurrente new-yorkaise, la maison Sotheby's, n'est pas en reste puisqu'elle vendra à partir du 16 mai pour un milliard de dollars d'oeuvres d'art contemporain et moderne, dont un second lot de la très réputée collection Macklowe.

Sotheby's, qui a déménagé de Londres à New York et appartient depuis 2019 au magnat franco-israélien des télécoms Patrick Drahi, avait tout écrasé en novembre en totalisant 676 millions de dollars de ventes en une seule soirée, rien qu'avec le premier lot de cette collection Macklowe.

Celle-ci avait été mise sur le marché à la suite du divorce du richissime couple formé par Harry Macklowe, un promoteur immobilier, et Linda Burg, une administratrice honoraire du Metropolitan Museum of Art (Met).

"Sans aucun doute, l'enthousiasme est sans précédent", estime auprès de l'AFP Joan Robledo-Palop, collectionneur et PDG de la maison Zeit Contemporary Art.

L'année 2021 fut déjà celle de tous les records avec, par exemple, 7,3 milliards de dollars de ventes pour Sotheby's.

- Appétit et argent -

Des experts estiment que la pandémie de Covid-19 ---qui avait mis New York à genoux en 2020-- avait fait certes disparaître les ventes aux enchères en personne mais pas l'appétit et l'argent des acheteurs, surtout new-yorkais et asiatiques.

En outre les NFT (jetons non fongibles), des objets numériques certifiés uniques grâce à la technologie de la blockchain, sont considérés comme la nouvelle poule aux oeufs d'or.

Chez Christie's, propriété --via sa société d'investissement Artémis-- de François Pinault, très grande fortune française, on se targue que le tableau "Shot Sage Blue Marilyn" peint en 1964 par Andy Warhol soit "la peinture la plus importante du XXe siècle à être vendue aux enchères en une génération".

La célébrissime image de Marilyn Monroe, actrice américaine et icône mondiale au destin tragique (1926-1962), appartient à la fondation zurichoise Thomas et Doris Ammann (un frère et une soeur), qui consacrera le produit de la vente "à une oeuvre de charité" pour des "programmes de santé et d'éducation" d'enfants à travers le monde, selon Christie's.

Dans la pure tradition new-yorkaise des ventes philanthropiques.

Pour l'anecdote --et la légende--, les quatre oeuvres "Shot Marilyns", dont ce "Shot Sage Blue Marilyn" ---un carré d'un mètre de côté-- tirent leurs noms d'un incident survenu en 1964 dans l'atelier d'Andy Warhol à Manhattan: une femme demandant à l'artiste si elle pouvait "photographier" les tableaux ("shoot" en anglais) tira dessus au revolver.

- Marilyn et la Joconde -

Les experts de Christie's comparent même cette image de Marilyn souriante --dont la photo originale fut tirée du film +Niagara+ de Henry Hathaway-- au sourire mystérieux de "la Mona Lisa", la Joconde de Léonard de Vinci.

S'il part "aux alentours de 200 millions de dollars" comme l'espère Christie's, le "Shot Sage Blue Marilyn" battra tous les records pour une vente aux enchères d'oeuvre d'art du XXe siècle. Devant "Les Femmes d'Alger (version 0)" de Pablo Picasso (179,4 millions de dollars en mai 2015) et le "Nu couché" d'Amedeo Modigliani (170,4 millions en novembre 2015) adjugés aussi chez Christie's.

Selon un classement établi par l'AFP, le record absolu --toutes périodes confondues-- pour une vente d'oeuvre d'art aux enchères est détenu par le "Salvator Mundi" de Léonard de Vinci, adjugé en novembre 2017 pour 450,3 millions de dollars par Christie's.

La maison vendra aussi cette semaine trois Claude Monet, dont une version de ses "Nymphéas" et "Le Parlement, soleil couchant", pour quelque 60 millions de dollars chacun. Même montant astronomique pour deux Mark Rothko, un chez Christie's et l'autre chez Sotheby's.

"Cette saison est l'un de ces moments uniques" qui n'arrive qu'une fois "par décennie", a affirmé à l'AFP Alex Rotter, patron des ventes du XXe et XXIe siècles chez Christie's.