Sur le plateau du débat, pas de "Sleepy Joe"

Donald Trump l'avait présenté en rival vieux, sénile, endormi mais lui a finalement épargné son surnom de "Sleepy Joe" mardi soir: en s'adressant directement aux Américains tout en invectivant le président, Joe Biden a passé un test déterminant lors du premier débat chaotique de la présidentielle.

Le milliardaire républicain l'air renfrogné. Le vétéran de la politique offrant un large sourire sarcastique. Le contraste, sans doute calculé du côté démocrate, s'est affiché à de nombreuses reprises sur les écrans de télévision américains.

Après 90 minutes d'échanges houleux, une seule certitude: s'il a bafouillé, semblé s'embrouiller parfois, et a lui aussi pris certaines libertés avec la réalité, le candidat démocrate à la Maison Blanche a, un temps au moins, fait oublié son surnom de "Joe l'endormi".

"Clown", "menteur", "le pire président que l'Amérique ait jamais eu": celui qui promettait depuis des mois de battre Donald Trump, 74 ans, "à plates coutures", s'est emporté à plusieurs reprises avec des mots forts, inédits dans un débat contre un président américain.

"Je ne suis pas ici pour démonter ses mensonges", a lancé Joe Biden, 77 ans, avant de lui décocher: "Vous allez la fermer!"

Saisissante, la phrase a marqué.

Et l'équipe Biden n'a tardé que quelques instants avant de mettre en vente des T-shirts avec cette réplique sur le visage de Donald Trump.

"Il n'y a rien d'intelligent en vous", a rétorqué côté Donald Trump.

- "Fier de lui" -

Tenus à bonne distance sur scène à cause de la pandémie de Covid-19, c'est dans un grand silence, devant un public restreint, intime, mêlant leurs familles, des invités et de rares journalistes, que les deux hommes ont échangé invectives et railleries à Cleveland, dans l'Ohio.

"Joe": le président américain a appelé son rival par son prénom à de nombreuses reprises. Mais n'a pas repris, sur scène, le surnom qu'il martèle depuis des mois, devant ses foules de partisans ou sur son compte Twitter aux millions d'abonnés: "Sleepy Joe" ("Joe l'endormi").

S'il lui a donné, en ouverture, du "Monsieur le président", l'enfant de Scranton (Pennsylvanie), qui aime à se dire prêt à la bagarre contre les "brutes", lui a opposé rires et sourires sarcastiques.

Mais l'ex-bras droit de Barack Obama a pris soin, à plusieurs reprises, de s'adresser directement aux téléspectateurs. Et de jouer de son empathie, point fort de cet homme à la vie marquée par la tragédie.

Dans un vif échange sur la pandémie de nouveau coronavirus, il a rappelé le lourd bilan de plus de 200.000 morts aux Etats-Unis avant de se tourner vers la caméra.

"Combien d'entre vous se sont levés ce matin avec une chaise vide à la table de la cuisine parce que quelqu'un est mort du Covid? Combien d'entre vous ont perdu votre mère ou père et n'ont même pas pu leur parler: une infirmière a dû tenir un téléphone pour que vous puissiez dire au revoir".

A propos des récentes révélations explosives du New York Times sur la situation fiscale du milliardaire, il a encore pris les Américains à témoins:

"Vous qui êtes à la maison, vous qui vivez à Scranton (...) et toutes les petites villes et villes ouvrières d'Amérique, comment vont les choses pour vous? Ce type a payé 750 dollars d'impôts!"

Et c'est avec une attaque que Donald Trump a offert à Joe Biden l'occasion de partager avec des millions d'Américains une expérience douloureuse.

Le démocrate évoquait la mémoire de son fils Beau Biden, emporté par un cancer en 2015, lorsque son rival tempétueux a cherché à ramener la conversation sur son autre fils, Hunter, cible régulière des républicains pour avoir décroché des contrats en Chine et en Ukraine grâce, selon eux, au seul nom de son père.

Il "a été viré de l'armée (...) pour usage de cocaïne", a accusé le 45e président des Etats-Unis.

"Ce n'est pas vrai", a rétorqué Joe Biden sans le regarder.

Et, en s'adressant encore à la caméra, il a lancé: "Mon fils, comme beaucoup de gens que vous connaissez chez vous, a eu un problème de drogues. Il l'a dépassé. Il l'a réglé. Et je suis fier de lui".