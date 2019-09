Sur M6, une rentrée sous le signe de l'environnement et du divertissement

De nouvelles émissions autour de l'environnement, un jeu où des entrepreneurs tentent de convaincre des investisseurs, une série inspirée de l'affaire Dupont de Ligonnès... M6 a présenté mardi une salve de nouveautés pour sa rentrée.

Après la diffusion en janvier d'un numéro de Capital consacré à la destruction des invendus par Amazon qui a contribué à faire réagir le géant du commerce, la chaîne a décidé cette année de "s'engager pour l'écologie" via un partenariat avec la fondation GoodPlanet de Yann Arthus-Bertrand.

Le photographe, connu pour ses vues aériennes, présentera à partir de la semaine prochaine une chronique hebdomadaire sur RTL, radio du groupe M6, et M6 diffusera son nouveau documentaire, Legacy.

"Nous souhaitons changer les comportements", a assuré le tout nouveau directeur des programmes de la chaîne Guillaume Charles, ajoutant que des éditions spéciales des émissions emblématiques E=M6 et Capital seront consacrées à l'environnement.

L'Atelier, une nouvelle émission présentée par Flavie Flamant adaptée d'un concept britannique, proposera de faire restaurer des objets par des artisans d'art, un concept qui s'inscrit dans la tendance écolo de la récupération.

Afin de "mettre en avant la fondation", les deuxièmes parties de Top Chef y seront dorénavant tournées, a précisé Guillaume Charles.

Pour sa 11e saison, le show culinaire accueillera par ailleurs un nouveau juré, le chef Paul Pairet, en remplacement de Jean-François Piège, qui hérite d'un nouveau programme sur la chaîne, "Chef contre chef", un duel qui l'opposera à Cyril Lignac dans les rues de Naples.

Après des audiences globalement en hausse la saison dernière pour ses 3 chaînes gratuites (13,4% de part d'audience cumulée pour M6, W9 et 6Ter), notamment en prime-time, la Six mise sur ses têtes d'affiches comme Christina Cordula, qui présentera "Objectif 10 ans de moins", Stéphane Plaza et Julien Courbet qui uniront leurs forces dans une nouvelle émission immobilière, ou encore Karine Le Marchand aux manettes d'une série documentaire sur l'obésité morbide.

- Plein feu sur les séries -

Ce dernier projet, "Opération Renaissance", suit depuis trois ans 10 personnes obèses qui ont décidé de se faire opérer, un concept qui a nécessité des consultations spéciales de l'Ordre des médecins, du ministère de la Santé et du CSA, a précisé l'animatrice qui envisage de boucler le tournage à la fin de l'année.

Autre nouveauté pour Julien Courbet, "Dragon's Den", une télé-réalité adaptée dans de nombreux pays, proposera à des entrepreneurs de "pitcher" leurs projets à un cercle d'investisseurs, parmi lesquels les fondateurs de Blablacar ou de Meetic.

La chaîne accueillera aussi pour deux primes inédits Michaël Youn, qui revient à l'animation télé après une longue absence.

M6 souhaite aussi accélérer dans la fiction cette année avec de nouvelles séries françaises : "Ils étaient dix" une adaptation contemporaine du célèbre roman d'Agatha Christie "Dix petits nègres" avec Samuel Le Bihan et Guillaume de Tonquédec; "L'homme que j'ai condamné", un thriller avec Frédéric Diefenthal; et "Un homme ordinaire" série librement inspirée de l'affaire Dupont de Ligonnès, avec Arnaud Ducret et Emilie Dequenne.

Côté séries américaines, cette saison verra la diffusion de "Quatre mariages et un enterrement", adaptation du film britannique avec l'actrice de "Game of thrones" Nathalie Emmanuel; ainsi que de "Why women kill", nouvelle série du créateur de "Desperate Housewives", avec notamment Lucy Liu.

Les autres chaînes gratuites du groupe, W9, 6Ter, et désormais Gulli, fraîchement rachetée à Lagardère, ont également présenté leurs nouveautés.

W9 prévoit notamment "2050, Alerte climat", magazine "100% choc" pour "aborder le climat de façon originale", "élément important de l'engagement du groupe" selon le patron de la chaîne Jérôme Fouqueray.

Les chaînes payantes du groupe, Paris Première et Teva, étaient en revanche absentes de cette présentation.

Interrogée sur l'avenir de l'émission "Chez Moix" de l'auteur Yann Moix, actuellement au cœur d'une polémique, la directrice générale de Paris Première Catherine Schöfer a dit à l'AFP que "rien n'était décidé" et que la chaîne prenait le temps de la réflexion, le retour à l'antenne de l'émission étant programmé pour fin octobre.