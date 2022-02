Surf de grosses vagues: victoires à Nazaré des Brésiliens Chianca et Gabeira, la Française Dupont blessée

Le surfeur brésilien Lucas Chianca a récidivé jeudi sur le spot mythique des grosses vagues de Nazaré en s'adjugeant pour la deuxième fois la meilleure performance lors de l'édition spéciale organisée par la World Surf League (WSL), alors que sa compatriote Maya Gabeira a été distinguée côté femmes.

Justine Dupont, grande favorite de l'épreuve après sa victoire lors de la précédente édition en décembre dernier, a été contrainte à l'abandon après s'être blessée à un pied à la fin de sa vague. La Française a été transportée à l'hôpital pour des examens et déterminer s'il s'agissait d'une fracture ou d'une entorse.

Sur des vagues d’environ 15 mètres, Chianca a assuré tout au long de cette journée pour remporter le titre de la meilleure performance devant l'Australien Jamie Mitchell et le Britannique Andrew Cotton.

Gabeira, qui détient le record du monde féminin de la plus grosse vague jamais surfée avec 22,4 m le 11 février 2020 également à Nazaré, s'est imposée chez les femmes.

La compétition, qui se joue en Tow-in (le surfeur est lancé sur la vague par un jet-ski) a débuté jeudi matin dans un important brouillard qui a parfois joué les trouble-fêtes. Les 18 surfeurs invités par la WSL étaient répartis en neuf équipes de deux, formant trois groupes. Chaque groupe a pris part à deux sessions. A chaque session, les deux surfeurs ont alterné, l'un surfait l'autre pilotait le jet-ski. Les deux meilleures vagues de chaque surfeur ont été prises en compte pour attribuer un score final individuel.

Nazaré est devenu en l'espace de vingt ans le spot le plus prisé des surfeurs de grosses vagues, avec celui de Jaws à Hawaï. Des monstres d'eau déferlent à un rythme hallucinant d'octobre à mars, grâce à une faille de cinq kilomètres de profondeur.

Le record absolu enregistré et homologué par les instances est celui établi par le Brésilien Rodrigo Koxa, soit 24,4 m le 8 novembre 2017.

La WSL organise des compétitions de surf de grosses vagues, avec des formats changeants. En 2022, il y aura trois événements, le premier s'est joué jeudi à Nazaré, le deuxième se fera de nouveau à Nazaré (entre novembre et mars 2023) et le troisième à Hawaï (entre novembre et mars 2023).