Surf: la plus grosse vague de l'année à Kai Lenny

L'Américain Kai Lenny, déjà sacré meilleur performeur de l'année 2019/2020 en surf de grosses vagues, celles de plus de 20 mètres de hauteur, s'est vu également décerner le trophée de la plus grosse vague surfée de l'année, lundi, par la World Surf League.

Lenny n'a certes pas battu le record du monde, propriété du Brésilien Rodrigo Koxa depuis le 8 novembre 2017 pour une vague de 24,38 m à Nazaré. Mais il a néanmoins surfé une vague haute de 21,33 m, le 11 février, exactement au même endroit au Portugal, devenu un spot mythique ces dernières années.

Agé de 27 ans, Lenny avait multiplié ses chances de victoire par trois puisqu'il trois de ses plus hautes vagues surfées avaient étét retenues: une à Jaws à Hawaï le 31 décembre et une autre à Nazaré, le 11 février. Face à lui concourraient le Brésilien Lucas Chianca (17 février à Nazaré) et l'Allemand Sebastian Steudtner (11 février à Nazaré).

Côté féminin, le trophée de la plus grosse vague surfée de l'année n'a pas encore été décerné. La WSL a décidé de faire appel à des scientifiques pour départager la Brésilienne Maya Gabeira, détentrice du record du monde (20,72 m en 2018 à Nazaré) et la Française Justine Dupont, et n'a pas indiqué à quelle date le résultat sera connu.

Dupont est donc en lice pour réaliser, à l'instar de Lenny, un beau doublé puisqu'elle aussi a été sacrée meilleure performeuse de l'année 2019/2020, récompensée pour son hiver passé face aux falaises de Nazaré, où elle a réussi à dompter deux vagues immenses, en novembre et en février.

Les Big Waves Awards, remis depuis 20 ans, sont attribués par un panel de juges de la WSL après l'analyse des images vidéo et photos des performances envoyées par les surfeurs.