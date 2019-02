Svindal: "C'est plus que ce que j'espérais"

Le Norvégien Aksel Lund Svindal, vice-champion du monde de descente samedi aux Mondiaux d'Are, a disputé la dernière course de sa carrière, vécue comme "un long et beau voyage".

Q: Qu'avez-vous pensé des conditions du jour?

R: "J'ai tellement attendu ce moment que j'étais nerveux, j'étais prêt à courir dans n'importe quelles conditions. Je ne voulais pas repousser la course. Il neigeait, mais quand le vent s'est calmé j'ai trouvé que les conditions étaient les mêmes pour tous, et n'étaient pas dangereuses. (...) J'avais la pression car d'habitude je sais que je peux me rattraper à la course suivante. Mais aujourd'hui c'était la dernière alors cette stratégie ne fonctionnait pas."

Q: Quelle émotion vous traverse après la dernière course de votre carrière?

R: "Ca a été un beau et long voyage. Ca fait bizarre cette dernière conférence de presse. Je suis heureux et je remercie la communauté du ski pour tout ce que j'ai vécu. Mais je pense que la retraite est un bon choix. Cette médaille, c'est plus que ce que j'espérais. Je suis très réaliste. La décision est prise, je ne veux pas revenir en arrière."

Q: Vos adversaires vous décrivent tous comme quelqu'un de bien. Est-ce calculé ou l'êtes vous réellement? (rires)

R: "Quand on s'arrête qui va dire du mal de nous? (rires) Je serais surpris que mes adversaires me tapent dessus maintenant. Est-ce que j'essaie d'être sympa? Je pense simplement que dans le sport, il faut savoir être un bon compétiteur, juste et respectueux dans les victoires et les défaites."

Propos recueillis en conférence de presse