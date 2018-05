Syrie: Assad doit "mettre les Iraniens dehors", selon le ministre israÃ©lien de la DÃ©fense

Le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman a exhorté vendredi le président syrien Bachar al-Assad à "mettre les Iraniens dehors", au lendemain d'une escalade militaire inédite entre Israël et l'Iran en Syrie.

M. Lieberman s'est rendu vendredi sur la partie du Golan occupée et annexée par Israël. "Je saisis cette occasion pour adresser ce message à Assad: mettez les Iraniens dehors, mettez Ghassem Souleimani et Qods dehors", a-t-il dit selon ses services.

Ghassem Souleimani commande la brigade Qods, chargée des opérations extérieures des Gardiens de la révolution, l'armée d'élite iranienne.

"Ils ne vous rendent pas service, ils ne font que nuire et leur présence ne fait que causer des dégâts et des problèmes", a-t-il ajouté.

L'armée israélienne a frappé jeudi matin ce qu'elle a présenté comme des dizaines de cibles militaires iraniennes en Syrie, en représailles au tir, par les forces iraniennes selon elle, d'une vingtaine de roquettes en direction de ses positions sur le Golan, de l'autre côté de la ligne de démarcation.

Après des décennies d'hostilité à distance et des semaines de tensions grandissantes autour du théâtre syrien, il s'agit de la plus grave confrontation entre intérêts israéliens et iraniens depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011.

"Je ne crois pas que ce soit complètement terminé", a dit M. Lieberman en parlant de la confrontation, "nous surveillons attentivement la situation et nous devançons les évènements de manière responsable et résolue".