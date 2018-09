Syrie : Les réfugiés syriens pris au piège à Idlib

Les plus pauvres se préparent au pire

Des campements de fortune sont à nouveau installés en urgence à Idlib. Car ce n'est pas la première fois que les Syriens qui y vivent fuient les combats. Il ont déjà vécu des bombardements et des sièges à Homs, à Alep ou encore à Hamas.Un cauchemar qu'ils ne veulent pas revivre et auquel, pourtant, ils risquent d'être à nouveau confrontés : "Il y avait des destructions partout, des incendies, on ne peut pas décrire quelque chose comme ça... Les avions militaires, les lance-roquettes... Ils ne faisaient pas la différence entre les civils et les autres", explique un réfugié, inquiet.

Au fil des batailles, et sans argent pour fuir le pays, les plus pauvres se sont retrouvés dans la province d'Idlib. Opposants de Bachar Al Assad, ils ne veulent pas prendre le risque de revenir dans les zones reconquises par le régime syrien. Depuis une semaine, ces déplacés se préparent à nouveau au pire. Car l'aviation russe bombarde le sud de ce dernier grand bastion aux mains de la rébellion.



Il ne peuvent, aujourd'hui, pas aller plus loin, à moins que le gouvernement turc ne décide de les accueillir. Un scénario qui paraît pourtant peu probable.

Résignés, ils se sentent pris au piège et ce, peu importe le scénario : "Qu'est ce qu'on va faire ? A chaque fois, ça nous poursuit et on s'échappe. Où est-ce qu'on irait ? On ne peut pas aller plus au nord. On est coincés ici", ajoute Mamdouh Abu Al-Saoud, réfugié, lui aussi.



Sur les 3 millions de civils que compte la province, la moitié serait des déplacés internes. Pour la communauté internationale, la bataille d'Idlib pourrait devenir la pire catastrophe humanitaire du XXIe siècle.