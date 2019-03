Syrie : que devient le chef de Daech Abou Bakr al-Baghdadi ?

"Calife Ibrahim"

Les États-Unis offrent une récompense de 25 millions de dollars pour sa capture, les Russes tentent de le localiser, les Irakiens aussi, sans oublier les Forces Démocratiques Syriennes et la coalition internationale contre Daech. Cet homme, l’un des plus recherchés au monde, c’est Abou Bakr al-Baghdadi. Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarraï, de son vrai nom.

Âgé de 47 ans, né en Irak, il s’autoproclame "calife Ibrahim" en 2014. La même année, il déclare Mossoul "capitale" du territoire conquis par le groupe État islamique, et y effectue sa seule apparition publique, jusqu'à présent.



Le 4 juillet 2014, le chef du groupe État islamique gravit les quelques marches du minbar, dans la mosquée Al-Nouri. Arborant une longue barbe, et vêtu d’un qamis noir (tunique traditionelle), il assure être "le Wali (leader) désigné pour diriger". "Obéissez-moi tant que vous obéissez à Dieu en vous", assène-t-il.



Depuis, il vit retranché. Exfiltré en Iran ? Tapi dans la vallée de l’Euphrate à l’est de la Syrie ? Terré dans l’un des tunnels du village assiégé de Baghouz, échappant aux bombardements de cette ville transformée en un champ de bataille poussiéreux ?

Baghouz, dernière poche de résistance de Daech C’est à Baghouz qu’a été tué Fabien Clain, le jihadiste français. Cette ville est bombardée par la coalition internationale, et attaquée par les FDS, les Forces Démocratiques Syriennes, groupe de combattants kurdes et arabes.



L’assaut final serait retardé par la présence de civils, des femmes et enfants de jihadistes, comme l’indique ce lundi 4 mars, le porte-parole des FDS, Mustafa Bali, sur Twitter : "nous ralentissons l'offensive à Baghouz en raison d'un petit nombre de civils détenus comme boucliers humains par Daech. Cependant, nous affirmons que la bataille pour reprendre la dernière retenue d'ISIS va être bientôt terminée".

Région de Deir ez-Zor en Syrie, où se trouve le village de Baghouz, dernier bastion de Daech

Donné pour mort à plusieurs reprises

Daech sans al-Baghdadi ?

Abou Bakr al-Baghdadi a été donné pour mort plusieurs fois, notamment par la Russie, qui affirmait en 2017 l’avoir probablement tué dans une attaque aérienne près de Raqqa.En février 2018, des responsables irakiens affirment que al-Baghdadi se trouverait en Syrie, près de la frontière avec l’Irak. "Vivant et soigné dans un hôpital de campagne, après avoir été blessé dans des raids aériens", selon un haut responsable du ministère irakien de l'Intérieur. Puis un haut responsable américain y va de sa propre hypothèse : al-Baghdadi serait en vie, reclus dans l’est de la Syrie, dans la vallée de l’Euphrate.Le 22 août 2018, al-Baghdadi serait sorti de son silence dans un message audio de près d'une heure, diffusé sur la messagerie Telegram. Des experts ont identifié sa voix, l'estimant semblable à celle des discours de al-Baghdadi.Stéphane Kenech, reporter indépendant de retour d'une mission de deux semaines en Syrie pour Arte, nous indique : "les Irakiens croient que les Américains ont laissé passer Baghdadi en Irak". Autre hypothèse, pour le journaliste : Baghdadi aurait peut-être filé en Iran via la ville irakienne de Kirkouk où "il existe un corridor entre la Syrie et l’Iran". En Irak, poursuit Stéphane Kenech, "tout le territoire n’est pas forcément sécurisé".En Syrie, les rumeurs vont bon train. Ahmad Jura, un homme déplacé qui a fui Baghouz, le dernier kilomètre carré de Daech en Syrie, indique dans une vidéo à nos confrères de l’Agence France Presse : "Ils (les combattants de Daech) disent qu'il est toujours là, qu'il y a un "prince" militaire, un "prince" de bataillon, et une administration. C'est ce que j'entends".

Difficile de savoir si al-Baghdadi esttoujours en vie, ou s'il communique encore avec ses combattants. En tout état de cause, le groupe État islamique semble être en mesure de survivreà son chef. "Les cellules dormantes (ndlr : de Daech) sont partout en Syrie et en Irak", observe Stéphane Kenech.

Les combattants de Daech se sont exportés hors des frontières du territoire jadis contrôlé par le groupe terroriste, à cheval entre la Syrie et l'Irak. Certains combattants sont présents en Afghanistan, en Libye, au Yémen, et en Égypte. Des tentatives d'implantation de Daech au Mali n'ont pas toujours été couronnées de succès, à la différence de l'Asie, où le groupe a réussi à percer aux Philippines et en Indonésie. "Les combattants ne savent rien de leur commandement. Ils sont juste programmés pour attaquer, quand ils en reçoivent l’ordre", indique le reporter. "Le combat d’après, ce sont les cellules dormantes de Daech."