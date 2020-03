A Taïwan, la religion confinée

Prières bouddhistes en ligne, pèlerinages annulés, églises fermées... Relativement épargné par le coronavirus, Taïwan a pu compter dès le début de la pandémie sur l'esprit de responsabilité de ses communautés religieuses.

Alors que nombre de gouvernements du monde entier tardent, ou ont tardé, à prendre la pleine mesure de l'ampleur de la crise sanitaire, l'attitude proactive de Taipei a été saluée.

En dépit de sa proximité culturelle et géographique avec la Chine, berceau de la pandémie, l'île ne dénombre que 77 personnes infectées par le nouveau coronavirus.

Force est de reconnaître que les communautés religieuses taïwanaises ont été promptes à adapter leurs pratiques.

Quatre des plus grandes organisations bouddhistes du pays ont suspendu leurs prières publiques en exhortant leurs fidèles à se rabattre, désormais, sur les prières organisées en ligne.

Des lieux de pèlerinage ont été fermés, certaines églises n'ouvrent plus leurs portes, d'autres veillent à ce que les paroissiens gardent un mètre de distance pendant la messe.

- Moines réunis en urgence -

Guo Huei, abbé de la Montagne du Tambour du Dharma (DDM), une des organisations qui se sont mises aux prières en ligne, explique que l'expérience acquise en 2003 avec l'épidémie de Syndrome respiratoire aigu sévère (Sras) a été cruciale.

"Nous avons organisé une réunion d'urgence des moines les plus élevés de la hiérarchie quand nous avons appris que Wuhan était confiné", a-t-il dit à l'AFP. Wuhan est la ville chinoise où le virus a été initialement détecté en décembre.

D'emblée, les prières collectives sont annulées par l'organisation et les fidèles appelés à demeurer chez eux.

"Pratiquer la méditation et dire des prières à la maison, c'est la même chose que de le faire ici", explique Guo Huei au monastère de Nung Chan près de Taipei.

"Rassembler des dizaines ou des centaines de personnes serait beaucoup trop risqué."

En temps normal, Julian Lin et son épouse assistent physiquement une fois par semaine aux enseignements de l'organisation. Mais ils comprennent parfaitement les nouvelles consignes.

- "Pas la même atmosphère" -

"La méditation et l'enseignement en ligne, c'est pratique, mais il n'y a pas la même atmosphère", regrette M. Lin en recevant l'AFP à son domicile où il suit sur son portable en direct les activités de l'organisation.

Les autorités sanitaires mondiales ont mis en garde contre les risques que constituent les rassemblements religieux.

En France, un grand rassemblement évangélique à Mulhouse (Est) a été fin février le point de départ de multiples contaminations dans tout le pays.

L'exemple le plus dramatique est celui de la Corée du Sud, dont la moitié des 8.200 cas ont été liés à l'Eglise Shincheonji de Jésus, organisation qualifiée de secte par ses détracteurs.

Tout est vraisemblablement parti d'une adepte de 61 ans, qui avait ressenti de la fièvre en février mais assisté à quatre offices avant de se faire diagnostiquer comme porteuse. Elle a été identifiée comme 31ème cas de la maladie en Corée du Sud.

L'Iran a annoncé lundi la fermeture de quatre importants lieux saints, dont le sanctuaire de Machhad, première ville sainte chiite du pays.

Plusieurs pays d'Asie du Sud-Est recherchent par ailleurs des milliers de personnes ayant participé le mois dernier à un rassemblement religieux à une mosquée proche de Kuala Lumpur, auquel sont liés la moitié des cas répertoriés en Malaisie.

- Mobilisé avant Wuhan -

Après la Chine et Hong Kong, Taïwan avait enregistré le plus lourd bilan (84 morts) lors du Sras. Et l'île s'était alors jurée d'être prête pour la prochaine épidémie, en créant notamment un centre de commandement dédié aux crises sanitaires.

Ce centre a été activé pour coordonner la réponse au Covid-19 le 20 janvier, avant même que Pékin ne boucle Wuhan.

Sur le conseil de ce centre, trois importants pèlerinages vers des temples dédiés à la déesse de la mer, Mazu, ont été reportés sine die. Ils attirent en temps normal un million de personnes.

Nombre d'églises catholiques ont purement et simplement cessé de dire la messe du dimanche.

"Fermé indéfiniment", annonce un panneau sur l'église Saint-Christophe de Taipei, prisée des domestiques philippines.

L'une d'elle, Maria Carmen Scorpion, croisée en train d'allumer un cierge à l'extérieur, explique n'avoir manqué aucune messe en 14 ans.

"J'ai été surprise mais je comprends que ce soit aussi pour notre bien", dit-elle.

Pour le père Otfried Chan, il appartient à chaque fidèle de décider d'assister ou non aux messes qui sont maintenues. Mais le cas échéant, ils doivent prendre leurs responsabilités.

"Il faut prendre toutes les précautions", observe-t-il. "S'il y avait un cas confirmé dans une église, cela serait un fardeau pour tout le pays."