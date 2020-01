Téhéran : le crash d'un avion 737 fait au moins 170 morts

La diplomatie ukrainienne vient de confirmer la mort de tous les passagers et l'équipage d'un Boeing 737 e la compagnie Ukraine International Airlines qui s'est écrasé ce mercredi matin avoir décollé de Téhéran en direction de Kiev.



"De toute évidence, il est impossible que des passagers" du vol PS-752 Téhéran-Kiev "soient en vie", avait déclaré auparavant à l'agence semi-officielle Isna le chef du Croissant-Rouge iranien, précisant que 170 personnes (passagers et membres d'équipage) étaient montées dans l'appareil avant son départ.



Citant un porte-parole de l'aéroport international Imam-Khomeiny de Téhéran, l'agence iranienne Irna indique qu'il y avait 176 personnes à bord : 167 passagers et 9 membres d'équipage.



Selon les premiers éléments émergeant dans les médias iraniens, l'avion s'est écrasé sur le territoire de la ville de Chahriar, à l'ouest de la métropole de Téhéran. Il aurait pris feu.