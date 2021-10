Tempête Aurore: des centaines d'incidents sur le réseau ferré, transports perturbés

La SNCF a indiqué jeudi avoir recensé plusieurs centaines d'incidents causés par la tempête Aurore sur l'ensemble du réseau ferré national, de la Bretagne à l'Alsace, avec une circulation encore perturbée dans le nord.

La circulation s'améliore toutefois dans les régions les plus touchées (Normandie, Hauts-de-France, Ile-de-France, Lorraine et Champagne-Ardennes), a précisé la SNCF à l'AFP à la mi-journée. Le trafic des TGV n'a pas été touché par la tempête.

La tempête Aurore, qui a balayé la moitié nord du pays dans la nuit de mercredi à jeudi, a provoqué "plusieurs centaines d'incidents" sur les voies, "avec des arbres, des branches et divers objets (un trampoline, des bâches, des tôles, etc) qui se sont envolés et sont tombés sur les voies ou sur les caténaires".

En Ile-de-France, de grosses perturbations ont été enregistrées sur la plupart des lignes de RER et des trains passant par la gare Saint-Lazare dans la matinée. Mais la majorité fonctionnent désormais quasiment normalement "avec quelques points encore difficiles en cours de dégagement notamment dans la zone de Pontoise, au nord de la ligne D dans le Val d'Oise et Paris-Crepy". La reprise est "envisagée vers 17h", précise la SNCF.

Un millier d'agents ont été mobilisés dans la nuit pour nettoyer, remettre en état les infrastructures abîmées, assurer les circulations et adapter les plans de transport, tandis que les premiers trains ont été envoyés en reconnaissance avec des agents équipés de tronçonneuses pour dégager les voies, selon la SNCF.

En Normandie, la circulation reste interrompue sur certains axes "le temps de reconnaître toutes les voies sur les lignes", précise le groupe ferroviaire. Les lignes Caen-Paris et Deauville-Paris devait reprendre vers 17h et Le Havre/Rouen/Paris et Paris-Granville vers 14h.

Dans les Hauts-de-France, la ligne Paris-Amiens a repris mais Paris-Laon devra attendre 18h.

"Renseignez-vous sur les trains qui circulent avant de vous rendre en gare et restez prudents", a écrit le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari dans un tweet.