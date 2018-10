Tempête en Corse : la Corse du sud passe à l'orange, la Haute-Corse reste en rouge

Ports, aéroports, commerces fermés, bateaux à quais et vols annulés: placée en alerte rouge aux vents violents, la Corse s'est barricadée lundi mais la situation s'est améliorée dans la soirée en Corse-du-Sud, qui est repassée en vigilance orange pour les vents.

La tempête Adrian qui frappe la Corse se situait lundi soir entre Corse et continent, les rafales les plus fortes sont passées, le vent a commencé à faiblir, a annoncé Météo-France qui a levé la vigilance rouge vent sur la Corse-du-Sud qui passe en vigilance orange vent.

Le département reste en vigilance orange pour les orages, pluies inondations, vagues submersions, a précisé la prefecture de Corse-du-Sud.

Les quatre aéroports corses ont été fermés lundi, ainsi que tous les ports, d'où les derniers ferrys sont partis vers 13h00, a annoncé la préfète de Corse, Josiane Chevalier. 180 passagers en partance pour Paris sont resté bloqués à l'aéroport d'Ajaccio.

La préfecture de région a pris un arrêté de fermeture des commerces et de toutes les administrations en contact avec le public. La ville d'Ajaccio, presque déserte lundi après-midi, avait annoncé la fermeture de ses crèches et centres de loisirs dès dimanche soir. Quelque 300 personnes ont été évacuées préventivement de deux campings dans la région de Vico, en Corse-du-Sud.

La dépression Adrian est accompagnée de vents tempétueux qui génèrent de très fortes vagues de secteur Sud-Ouest sur l'ouest de l'île en soirée et début de nuit, prévient Météo-France.

L'Ile de Beauté avait été placée en alerte rouge en prévision de vents violents et d'une tempête "d'une ampleur exceptionnelle". C'est la première fois de son histoire que la Corse du Sud est placée en vigilance rouge, a précisé la préfète. L'autre département de l'île, la Haute-Corse l'avait été, il y a deux ans, pour un risque d'inondations.

- Neige précoce -

Lundi, ces rafales ont provoqué des coupures d'électricité: à 19h30, 16.500 clients étaient privés d’électricité selon EDF. Toute l'île est touchée.

La tempête Adrian se situait lundi soir entre Corse et continent, près de Gênes, en Italie. Les rafales les plus fortes sont passées sur la Corse-du Sud mais la Balagne reste encore exposée pendant un couple d'heures", selon Météo-France qui a maintenu l'alerte rouge pour le Nord de l'île.

Concernant les orages, la zone très active a quitté la Corse. Elle marque donc une relative baisse, mais elle est toujours présente, notamment avec de fortes averses de pluie.

Sur les Alpes-maritimes et sur le Var, les pluies continuent mais l'activité orageuse s'est estompée. Quelques inondations ont été signalées mais le suivi d'alerte a été levé par Météo-France.

Ailleurs dans l'Hexagone, l'heure d'hiver a sonné l'arrivée des premières neiges, notamment sur le Massif central. Une petite trentaine de départements restent en alerte orange neige-verglas.

Durant la nuit de lundi à mardi, les flocons continueront de tomber sur la Haute-Loire, la Lozère, la Loire, le Puy-de-Dome, le Cantal, l'Aveyron, la Corrèze et la Creuse. Les chutes de neige gagnent Rhône-Alpes, la Bourgogne, l'est du Centre, la Champagne, les Ardennes.

La neige a commencé à semer la pagaille sur les routes. Dans le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et le Cantal, les véhicules de plus de 7,5 tonnes doivent obligatoirement rouler avec des équipements spéciaux jusqu'à mardi 6H.

A Saint-Etienne, le maire Gaël Perdriau a également interdit la circulation des poids lourds de plus de 12 tonnes intra muros "jusqu'à la fin de l'alerte orange". Il est également prohibé de se rendre dans les parcs, jardins et enceintes sportives de la ville.

La métropole de Lyon a déclenché son dispositif de viabilité hivernale pour la nuit avec notamment le salage des axes routiers.

Selon Météo France, qui relève la précocité de cet épisode neigeux -qui a débuté dans les Pyrénées et les Alpes-, des précipitations parfois soutenues doivent s'abattre sur l'Auvergne, avec une limite pluie-neige qui pourra baisser jusqu'en plaine dans la nuit de lundi à mardi.

D'ici mardi matin, on peut attendre "des quantités de neige de 15 à 30 cm (localement 50 cm) au-dessus de 800 à 1.000 m et au moins 5 à 10 cm au-dessus de 500 m, voire plus bas", prévient l'opérateur météo.

