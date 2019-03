Tempête Freya: plus que 11 départements en vigilance orange, des foyers privés d'électricité

Seulement 11 départements du nord-est du pays, contre 44 en début de journée, étaient toujours en vigilance orange lundi à 16H00 en raison de la tempête Freya, a indiqué lundi Météo-France.

Près de 13.000 personnes étaient encore privées d'électricité en milieu d'après-midi --7.000 en Pays de Loire, 3.220 en région Centre et 2.500 en Bretagne-- après cette tempête dont "les vents forts se décalent vers le flanc est du pays", selon l'institut météorologique.

Les 11 départements pour lesquels un suivi est maintenu sont: Côte-d'Or, Doubs, Jura, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Vosges et Territoire-de-Belfort.

Au plus fort de l'alerte, 44 départements avaient été placés en vigilance orange, mais au cours de la journée, Météo-France a levé la vigilance pour l'essentiel des départements.

Des rafales ont atteint en milieu de journée 109 km/h à Châteauroux (Indre), 110 km/h à Cambrai (Nord) ou 112 km/h à Blécourt (Haute-Marne).

L'événement devrait prendre fin lundi à 18H00.

"De fortes vagues sont attendues sur la façade atlantique jusqu'à (lundi) soir", avait indiqué l'institut. Dans le Morbihan, la compagnie maritime Océane a ainsi annulé une partie de ses liaisons maritimes vers les îles de Groix, Houat, Hoëdic et Belle-Ile-en-Mer pour la journée de lundi. Dans la matinée, Météo-France a relevé des vents à 139 km/h à l'Île de Groix.

Par précaution, les parcs, jardins publics et cimetières à Paris sont restés fermés lundi et la préfecture de Police de Paris a recommandé "la plus grande prudence notamment sur les routes".

Idem à Nantes, où toutes les plaines de jeux ont été également interdites pour la journée.

A Strasbourg, où des rafales de vent ont commencé à souffler en début de matinée, la municipalité a annoncé la fermeture à partir de 12H00 des cinq grands parcs de la ville et des cimetières municipaux. Ils rouvriront quand l'alerte météorologique sera levée.