Tempête Gloria: deux fleuves débordent dans le sud, plus de 1.500 évacuations

Quelque 1.500 habitants ont été évacués dans les Pyrénées-Orientales et quelques dizaines dans l'Aude face aux débordements de deux fleuves à la suite de la tempête Gloria, qui frappe le sud de la France après avoir fait trois morts en Espagne.

En fin de journée, les deux points critiques sont autour des fleuves Agly (au nord de Perpignan) et Aude (sud de Carcassonne), placés en "vigilance rouge crue".

Sur l'Agly, "les précipitations attendues vont générer des débordements généralisés sur le tronçon en cours de journée" avec un "risque potentiel de rupture des Digues Agly-Plaine de la Salanque", précise le site Vigicrues. Des évacuations ont notamment déjà eu lieu à Claira (500 habitants), Barcarès (150) et Treilles (50). Des hypermarchés ont fermé et leurs clients évacués.

Dans la Haute vallée de l'Aude, la montée des eaux "a entrainé des inondations de nombreuses habitations ainsi que des coupures de voies de circulation", notamment près de Limoux, selon Vigicrues.

"Pour l'instant, le problème est surtout sur le tronçon en amont de la haute vallée de l'Aude avec des niveaux approchant ceux de 1891", année de meurtrière crue historique , a indiqué à l'AFP Anne Laybourne, directrice de cabinet de la préfète de l'Aude.

"Cela touche surtout Limoux, où quelques dizaines d'évacuations ont eu lieu, Couiza et Quillan", a-t-elle ajouté, précisant qu'il revenait aux maires de gérer les évacuations nécessaires et les possibilités d'accueil.

Mais l'inquiétude porte aussi, en aval, sur Carcassonne et Trêbes où "les modèles travaillent pour voir quels niveaux seront atteints", a relevé Mme Laybourne.

La préfecture a aussi suspendu les transports scolaires pour jeudi, tandis que le fonctionnement des écoles est étudié au cas par cas. Les campings d’Alet, Limoux et de Rennes-les-bains ont été évacués.

L'Aude avait été frappée le 15 octobre 2018 par des inondations qui avaient tué 14 personnes, notamment à Trèbes (six morts), près de Carcassonne. Les trombes de pluie tombées en quelques heures -- l'équivalent de trois mois de pluie -- avaient laissé quelque 16.000 sinistrés et fait 200 millions d'euros de dégâts matériels.

Les pluies qui tombent sur la région depuis lundi vont, après une légère accalmie, redoubler d'intensité en fin de nuit et jeudi matin, a averti Météo-France.

Sur l'ensemble de l'épisode, soit jusqu'à jeudi à la mi-journée, les quantités de précipitations devraient atteindre 200 à 380 mm sur une large moitié Est des Pyrénées-Orientales, ponctuellement un peu plus. Sur l'Aude, 180 à 250 mm sur les Corbières et le pays de Sault, 50 à 80 mm sur les plaines de l'est.

La situation est aggravée par la fonte de la neige récemment tombée, qui augmente le débit des cours d'eau, tandis que sur le littoral, la houle et les fortes vagues d'est à nord-est gênent l'écoulement des rivières.

Sur le littoral, à Argelès-sur-Mer, la Massane, qui traverse la localité est aussi sous haute-surveillance. Un collège et une crèche près des berges ont été fermés, et un parking évacué, mais aucun ordre d'évacuation n'a été donné aux riverains, informés par un système de télé-alarme.

"En raison du plafond visuel trop bas et compte tenu des rafales de vent", la préfecture des Pyrénées-Oriantales a dérouté tous les vols vers Montpellier, tandis que le réseau des transports scolaires était perturbé, et une trentaine de routes départementale coupées.

L’ensemble des stations de ski du département ont également été fermées.

En altitude, les chutes de neige vont aussi se poursuivre jusque jeudi en fin de matinée, avec dans le secteur du Canigou un risque avalancheux restant "fort" jusqu'à jeudi matin.

